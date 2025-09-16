Preocupante aumento del consumo de omeprazol de cara a las Fiestas Patrias: ¿Funciona para comer y beber sin límites?

Esta semana por fin se celebrarán en todos los rincones de Chile las tan esperadas Fiestas Patrias 2025.

Bajo ese contexto, es que muchas personas ya tienen en mente cómo festejarán en honor a la Patria.

Y las comidas y los brebajes típicos, sin duda alguna se tomarán la gran mayoría de los hogares del país.

Ante ello, es que muchas personas ya se han preparado de antemano de cara a los posibles efectos que pueda traer la ingesta excesiva consumiendo algunos medicamentos como, por ejemplo, el omeprazol.

¿Funciona el omeprazol para comer y beber sin límites?

El médico intensivista de la Clínica Indisa, el Dr. Javier Bolaño, indicó que "estamos observando una tendencia alarmante, donde las personas adquieren omeprazol como si fuera una licencia para comer y beber sin límites durante las festividades".

Sin embargo, el especialista aseveró que el consumo excesivo de este medicamento como “escudo digestivo” puede desencadenar efectos adversos. A continuación las consecuencias:

Dolor de cabeza intenso.

Náuseas y vómitos.

Dolor abdominal agudo.

Diarrea y estreñimiento.

Gases y flatulencia excesiva.

Mareos y confusión.

Erupciones cutáneas.

Sumado a lo anterior, el especialista manifestó que “estamos observando un incremento en casos de deficiencia de vitamina B12 en personas que han normalizado el consumo regular de omeprazol".

Incluso, puede afectar en un mayor incremento en del riesgo de las fracturas óseas, mayor susceptibilidad a infecciones intestinales, deficiencia de magnesio e interacciones medicamentosas peligrosas.

¿Y cuáles son las recomendaciones?

El doctor Bolaño, aseguró que en vez de querer buscar una solución a base de pastillas, lo más recomendable es:

Practicar la moderación en el consumo de alimentos y alcohol.

Mantener una hidratación constante.

Respetar los límites naturales del cuerpo.

Incorporar verduras en las comidas festivas.

“Ningún medicamento puede reemplazar el consumo consciente y moderado de alimentos y alcohol“, concluyó el especialista.