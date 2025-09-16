;

Chile está en el el top 25: este es el puesto que ocupa nuestro país en ranking mundial de ciberseguridad

El National Cyber Security Index (NCSI) actualizó su listado este 2025. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Getty Images

Getty Images / PUGUN SJ

Durante esta jornada, se dio a conocer que Chile se encuentra entre los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a la ciberseguridad.

En concreto, el National Cyber Security Index (NCSI) mide la preparación para enfrentar amenazas cibernéticas y hackeos en más de 100 países.

Entre los aspectos que evalúa el ranking, están las variables como la legislación vigente, organizaciones existentes, estrategias de ciberseguridad, prevención y reacción.

¿Qué lugar ocupa Chile? Nuestro país dio un salto enorme y se ubica en el puesto 21 del listado a nivel mundial.

Cabe señalar, que hace un año Chile estaba en el lugar 25 del listado, lo que significa una subida de un total de cuatro puestos.

De acuerdo con el NCSI, Chile cumple con el 83,3% de los componentes del índice y es el país de Latinoamérica mejor ubicado en el prestigioso ranking.

¿Quiénes lideran el listado? República Checa es el país que está en el primer lugar con un índice del 98,33%, seguido de Canadá con el 96,67%, mientras que el tercer puesto es de Estonia con 96,7%.

