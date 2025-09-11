Phishing en alza: Chile registra 37 millones de intentos de estafa digital en un año

El último Panorama de Amenazas de Kaspersky reveló un crecimiento histórico en los intentos de estafas digitales en América Latina.

En los últimos 12 meses, la empresa de ciberseguridad bloqueó 1.291 millones de ataques de phishing en la región, un alza del 85% respecto al período anterior. Solo en Chile, se detectaron 37,7 millones de casos, lo que equivale a más de 103 mil intentos diarios.

De acuerdo con los investigadores, la principal razón detrás de este aumento es el uso de Inteligencia Artificial (IA) para perfeccionar y automatizar campañas masivas.

Destacan las llamadas “granjas de phishing”, en las que decenas de celulares conectados envían mensajes falsos (smishing) a gran escala mediante tecnologías de automatización (RPA). Esta práctica permite a los ciberdelincuentes alcanzar a miles de víctimas en minutos, con un nivel de sofisticación sin precedentes.

A estas técnicas se suman nuevas variantes de fraude, como audios y videos falsificados con IA —conocidos como deepvoice y deepfake— que suplantan a celebridades, autoridades o contactos cercanos para convencer a las víctimas de ingresar a enlaces maliciosos o entregar sus datos. Estas trampas se difunden principalmente en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

“Estamos ante una nueva era del crimen digital. La automatización con IA permite disparar millones de mensajes fraudulentos con un costo mínimo. Esto implica que la cantidad de estafas seguirá creciendo y exige mayor atención de los usuarios”, advirtió Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina.