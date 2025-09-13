“Algo grave ocurrió...”: revelan la primera conversación de la denunciante de Manuel Monsalve / Diego Martin

La primera persona con la que la funcionaria denunciante de Manuel Monsalve habló tras la presunta agresión sexual fue Rodrigo Candia, amigo cercano desde la universidad.

Según declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI), la mujer “tenía sospechas de haber sido víctima de un abuso” y no reveló los hechos antes por miedo a posibles represalias en su lugar de trabajo.

Candia, de 32 años, contó que recibió un mensaje de la denunciante el 24 de septiembre de 2024, dos días después de la supuesta situación ocurrida entre el 22 y 23 de septiembre en un hotel de Santiago.

“Me llamó por WhatsApp y me dijo que estaba mal. Su voz se escuchaba quebrada y me comentó que había pasado algo grave. Me pidió que no se lo contara a nadie”, relató.

Durante la conversación, la mujer le explicó que había perdido memoria parcial de los hechos después de beber alcohol y que despertó en el hotel sin recordar cómo había llegado allí.

Candia señaló que la denunciante le expresó que no tenía conocimiento de lo ocurrido y que las lesiones visibles que presentaba, como un golpe en la frente, no estaban presentes antes de ese día.

“Me dijo que sospechaba que había sido abusada, porque no recordaba nada y había heridas que no tenía antes. También me comentó que nunca le había pasado algo así tras consumir esa cantidad de alcohol”, añadió.

Candia aseguró que intentó contactarla durante los días siguientes, pero no obtuvo respuesta hasta que la denuncia se hizo pública.

La declaración del amigo de la denunciante forma parte de la investigación que enfrenta Monsalve, actualmente en arresto domiciliario total tras ser formalizado por presunto abuso sexual y violación.