Manuel Monsalve rompe el silencio en medio de su arresto domiciliario: “Cometí un error, sí, pero no un delito”

Tras casi un año de la denuncia que cambió su vida, Monsalve entregó su versión de los hechos.

Javiera Rivera

A casi un año de la denuncia que marcó un quiebre en su vida, el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve (ex PS) entregó una extensa entrevista en la que aborda la denuncia por abuso sexual en su contra.

Cometí un error que me puso en una situación en la que nunca pensé estar, pero no cometí un delito”, aseguró Monsalve a La Tercera, al referirse a la relación que sostuvo con una subalterna y que dio origen a la acusación.

En esa línea, el exsubsecretario reconoció que salir con una funcionaria bajo su cargo fue un error que generó riesgos evidentes: “Es un hecho que genera sospecha natural (...) Nunca hubo presión ni coacción”, sostuvo.

Monsalve enfatizó que los encuentros fueron voluntarios y de carácter social: “Fueron casi seis horas en las que no se habló de nada que tenga que ver con trabajo… Un encuentro de carácter social, voluntario, sin ningún tipo de coacción”.

Respecto a su conducta durante la noche del 22 de septiembre, que derivó en la denuncia, afirmó: “Nunca habría dado un beso sin consentimiento. Era un hecho inesperado, en un lugar público (...) no hubo intención de forzar a nadie”.

El exsubsecretario también hizo un llamado al equilibrio en la reacción institucional frente a denuncias de este tipo: “Soy muy respetuoso del derecho de las personas a denunciar, pero eso no puede anular el derecho a la defensa de la persona acusada”.

Sobre su futuro, Monsalve reconoció que aún es incierto, pero reafirmó su convicción de demostrar su inocencia: “Lo más relevante es demostrar mi inocencia. Tengo plena confianza en mi defensa y en que se conocerá la verdad”.

Finalmente, se refirió a su experiencia en prisión preventiva y arresto domiciliario, destacando el apoyo recibido en los penales y la humanidad de los internos:

Construí una relación de mucho afecto con las personas que estaban en Capitán Yáber. Nadie está preparado para una situación de esa naturaleza, pero traté de mantener la dignidad y adaptarme a las condiciones del penal”.

Monsalve cerró la entrevista insistiendo en que los hechos fueron un error de juicio personal y no constituyen un delito: “Cometí un error, sí, pero no un delito. Mi objetivo ahora es que la verdad se conozca”.

