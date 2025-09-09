;

Tras investigación interna: Cámara Baja descarta que diputados hayan viajado al extranjero con licencia médica

La indagatoria se extendió por 90 días y consistió en revisar a todos los diputados en ejercicio desde el 11 de marzo de 2022.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

Agencia UNO

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), y el secretario general, Miguel Landeros, confirmaron que ningún diputado ha hecho mal uso de licencias médicas para salir del país.

Esto corresponde a la conclusión de un informe de la Cámara Baja, la cual inició en mayo una investigación interna, luego de que Contraloría revelara que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país estando con licencias.

ADN

Agencia UNO | La Contraloría General de la República (CGR).

En detalle, se instruyó indagar posibles casos, por lo que se revisó a todos los diputados en ejercicio desde el 11 de marzo de 2022 hasta el 15 de mayo de 2025.

“Hay casos que se están investigando”

“Revisado todos los viajes de los 155 parlamentarios en ejercicio, no hemos encontrado coincidencias en viajes que ellos hayan hecho con licencias médicas, no existen”, dijo Landeros.

Sin embargo, evitó profundizar en torno a los funcionarios de la Cámara, donde se están investigando casos, pero hay una serie de procesos de apelación que podrían extenderse hasta los tribunales.

Revisa también

ADN

No puedo dar un número (de funcionarios involucrados) porque implicaría tener acceso a un proceso que no tengo acceso, pero hay casos que se están investigando, y están en un proceso bastante avanzado“, señaló Landeros.

Misma postura tuvo Castro, quien indicó que “no podemos decir cuántos funcionarios hay o no hay, porque no queremos entorpecer la investigación y queremos que se llegue en el fondo a un juicio correcto de cada uno de los casos“.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad