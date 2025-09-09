Tras investigación interna: Cámara Baja descarta que diputados hayan viajado al extranjero con licencia médica

El presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), y el secretario general, Miguel Landeros, confirmaron que ningún diputado ha hecho mal uso de licencias médicas para salir del país.

Esto corresponde a la conclusión de un informe de la Cámara Baja, la cual inició en mayo una investigación interna, luego de que Contraloría revelara que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país estando con licencias.

Agencia UNO | La Contraloría General de la República (CGR). Ampliar

En detalle, se instruyó indagar posibles casos, por lo que se revisó a todos los diputados en ejercicio desde el 11 de marzo de 2022 hasta el 15 de mayo de 2025 .

“Hay casos que se están investigando”

“Revisado todos los viajes de los 155 parlamentarios en ejercicio, no hemos encontrado coincidencias en viajes que ellos hayan hecho con licencias médicas, no existen”, dijo Landeros.

Sin embargo, evitó profundizar en torno a los funcionarios de la Cámara, donde se están investigando casos, pero hay una serie de procesos de apelación que podrían extenderse hasta los tribunales.

“No puedo dar un número (de funcionarios involucrados) porque implicaría tener acceso a un proceso que no tengo acceso, pero hay casos que se están investigando , y están en un proceso bastante avanzado“, señaló Landeros.

Misma postura tuvo Castro, quien indicó que “no podemos decir cuántos funcionarios hay o no hay, porque no queremos entorpecer la investigación y queremos que se llegue en el fondo a un juicio correcto de cada uno de los casos“.