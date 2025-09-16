Bolsonaro ingresa de urgencia al hospital a días de ser condenado a 27 años de cárcel

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, de 70 años, fue trasladado de urgencia a un hospital de Brasilia este martes por la tarde, desde el domicilio donde cumple arresto domiciliario. Según informó su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, en X, el exmandatario “se sintió mal” por una fuerte crisis de hipo, vómitos y baja de presión arterial. El legislador añadió que espera que “no sea nada grave”.

La hospitalización se produjo horas después de que un tribunal condenara a Bolsonaro a pagar un millón de reales (casi US$190.000) por comentarios racistas emitidos durante su mandato. No es la primera vez que el exjefe de Estado enfrenta cuadros similares, de acuerdo con el entorno familiar.

El episodio ocurre cuando se cumplen cinco días desde que la Sala Primera del Tribunal Supremo lo condenó por cinco delitos vinculados a la conducción de un proyecto de poder para desconocer el resultado de las elecciones de 2022 e intentar permanecer en el cargo tras perder los comicios frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Actualmente, Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria a la espera de que, una vez publicada la sentencia y resueltos los eventuales recursos, el juez determine dónde deberá cumplir la condena. En paralelo, sus aliados en el Congreso promueven una ley de amnistía que podría restituir sus derechos políticos de cara a 2026.

La internación de este martes se registra dos días después de que el exmandatario permaneciera varias horas hospitalizado para una intervención cutánea. En abril pasado, fue sometido a una cirugía de 12 horas por una oclusión digestiva y estuvo tres semanas ingresado.

Bolsonaro arrastra secuelas desde la puñalada que recibió en 2018, durante la campaña presidencial, y en los últimos años ha requerido múltiples intervenciones médicas. Hasta el cierre de esta edición, no se han informado detalles adicionales sobre su evolución clínica.