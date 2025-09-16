;

Trump demanda por difamación y calumnias a reconocido diario en Estados Unidos: exigió 15 mil millones de dólares

“Se le ha permitido mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba, YA!”, dijo el mandatario.

Fue la semana pasada cuando el diario The New York Times adelantó que Donald Trump había amenazado con tomar acciones legales por la publicación de artículos sobre una carta de cumpleaños presuntamente enviada por el presidente estadounidense a Jeffrey Epstein.

La misiva contiene un mensaje mecanografiado insertado en la silueta dibujada de una mujer desnuda, y el mandatario niega que la firma que la acompaña sea la suya.

Ante esto, Trump escribió en su red Truth Social: “Se ha permitido a The New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba, YA!”.

“Difamación y calumnia”

“Hoy tengo el gran honor de presentar una demanda por difamación y calumnia por 15.000 millones de dólares contra The New York Times”, afirmó el presidente estadounidense.

Getty Images | El edificio del periódico The New York Times / Avalon

El pasado lunes, Donald Trump presentó la acción judicial, la cual también está dirigida a cuatro reporteros del diario y a la editorial Penguin Random House, según la querella de 85 páginas presentada en un tribunal de distrito de Florida.

