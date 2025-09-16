La superestrella del cine para adultos que le dobló la mano a Meta con fallo de la justicia

La Corte Constitucional de Colombia falló a favor de la actriz de cine para adultos Esperanza Gómez en una tutela que examinó la relación entre los derechos fundamentales de los influenciadores y la moderación de contenidos en plataformas digitales. El tribunal concluyó que Meta vulneró sus derechos a la libertad de expresión, debido proceso y trabajo al eliminar su cuenta de Instagram, que superaba los cinco millones de seguidores.

Según la Sala Primera de Revisión, la cuenta fue cerrada no por contenido pornográfico publicado en la red social, sino por el oficio que desempeña la demandante fuera de la plataforma. La magistrada Natalia Ángel explicó que, con base en las pruebas recaudadas, no se acreditó que las imágenes aportadas violaran las reglas de la compañía.

El fallo califica la eliminación como arbitraria y discriminatoria, señalando que Meta aplicó sus políticas sobre desnudez y servicios sexuales de manera inconsistente respecto de otras cuentas con contenidos similares que permanecen activas. La decisión subraya que la moderación debe ser proporcional, transparente y no sesgada.

La Corte reconoció el riesgo de que perfiles en redes puedan ser usados para actividades ilícitas —como la explotación sexual—, pero precisó que ello no habilita el cierre de cuentas por el solo hecho de que una persona ejerza actividades de pornografía en el ámbito offline.

Aunque en este caso no es posible restituir la cuenta de Instagram de Gómez, el tribunal impartió órdenes a Meta para mejorar sus procedimientos en Colombia: crear un canal electrónico visible para notificaciones judiciales; asegurar que sus políticas estén disponibles en español en un sitio unificado; y revisar y ajustar las condiciones de uso y la política de privacidad de Instagram para que los usuarios conozcan con claridad los mecanismos de impugnación de decisiones de moderación, consigna Radio Caracol de Colombia.

Adicionalmente, la Corte instó a Meta a precisar sus reglas sobre contenidos sexuales implícitos, criterios de moderación frente a desnudos y el tratamiento de actividades sexuales de adultos fuera de las redes, con el fin de reducir la discrecionalidad y evitar decisiones discriminatorias.

La sentencia se perfila como un precedente para el ecosistema de creadores e influenciadores en Colombia, al delimitar los alcances de la moderación privada cuando impacta derechos fundamentales y exigir estándares mínimos de debido proceso en la gestión de cuentas y contenidos.