Dani Police organiza “La Gran Parada” junto a varios creadores de contenido para adultos

El mundo del entretenimiento para adultos en Chile prepara un lanzamiento que ya está dando de qué hablar, abriendo espacio a la controversia y los infaltables debates.

La exfuncionaria de Carabineros y actual creadora de contenido, Dani Police, encabezó una producción que recrea, en clave erótica y con tintes humorísticos, la tradicional Parada Militar.

La propuesta, bautizada como La Gran Parada, congrega a 20 figuras nacionales del ambiente digital, entre ellos el reconocido exyoutuber Vardoc, quien aparece caracterizado con uniforme militar en registros que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Según confirmó Police, la pieza audiovisual se estrenará el 18 de septiembre y tendrá una duración cercana a los 30 minutos. El proyecto requirió una inversión de aproximadamente $1 millón de pesos.

“Como yo viví la Parada Militar y desfilé en ella hace 12 años, quise replicar parte de mis vivencias, siendo excarabinera, en lo que me desempeño actualmente como creadora de contenido”, explicó.

La exuniformada aseguró que reunir a tantos colegas no fue tarea sencilla, y si bien “lo encontraron de lo más original” lo veían como “una misión imposible, porque debía juntar demasiada gente”.

El elenco

El proyecto cuenta con la participación de:

Catriel (@catriel)

(@catriel) Isapekha (@isapekha)

(@isapekha) Jmaureen (@Jmaureen)

(@Jmaureen) Ian Rivera / N3groo ( @N3groo)

@N3groo) Victoria Monss (@victoria_monss)

(@victoria_monss) Monroe / Isadora (@monroe_VIP)

(@monroe_VIP) Limey Sama (@limey_sama)

(@limey_sama) Vardoc (@Vardoc)

(@Vardoc) Angelic (@Angelic)

(@Angelic) Kote Femme (@kotefemme)

(@kotefemme) Pauli Alejandra (@pauliialejandraa)

(@pauliialejandraa) Pablo Undress (@pabloundress)

(@pabloundress) Canela en tu piel (@canelaentupiel)

(@canelaentupiel) Amandita Rosse Pink (@amyrossepink)

(@amyrossepink) Dani Police ( @dani_police)

@dani_police) Cony Darkprincess (@darkprincess)

(@darkprincess) Mister Black (@misterblack30cm )

(@misterblack30cm ChloeMami.x (@chloemamix)

(@chloemamix) Erika Hevia (@Erikahevia)

Dani Police destacó la disposición de quienes viajaron desde distintos puntos del país para integrarse a esta filmación de lo que ella define como una apuesta inédita en el medio nacional.

“Estoy agradecida de todos los creadores que se sumaron, porque es la primera vez que se presenta una idea tan original y novedosa como esta”, expresó.

La creadora de contenido erótico, que ya ha liderado proyectos como Proyecto Police, Robo Millonario y la saga 133: Atrapados por el deseo, aseguró que este nuevo estreno consolida su estilo.

“La Gran Parada reafirma que seguimos teniendo fuerza para recrear escenas novedosas e interesantes para el diverso público que existe”, sentenció.