Senador Ossandón y el debate por el aborto y la eutanasia: “las iglesias deberían tener una posición más fuerte”

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 / SANTIAGO FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

En el marco del Tedeum Evangélico, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, se refirió a los proyectos del aborto y la eutanasia en Chile.

De hecho, en su llegada a la instancia, el parlamentario de Renovación Nacional (RN), manifestó que “las iglesias, ya sean católicas o cristianas, deberían tener una posición más fuerte“.

En ese sentido, Ossandón dijo que esperaba “más firmeza y más claridad” respecto al aborto y la eutanasia en nuestro país.

De hecho, el parlamentario expresó que “en Chile rige el aborto en tres causales” y que “resulta innecesario abrir una discusión sobre aborto libre, un tema sin piso”, sostuvo.

“Corresponde respetar lo que determinen los tribunales y las instituciones”, agregó Ossandón.

Ossandón y el caso Monsalve

Uno de los temas a los que hizo alusión el senador Ossandón, fue por las últimas declaraciones emitidas por el exsubsecretario Manuel Monsalve.

Ante ello, el senador de RN sostuvo que “cuando concluya la investigación, se adoptarán las decisiones“.

En tanto, calificó como “imprudente” la conducta descrita y pidió respeto para las personas subordinadas.