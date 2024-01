Pablo Núñez: “La esgrima se sintió un poco excluida de cómo se desarrollaron los Panamericanos”

Santiago

En la edición de País ADN este viernes, Isabel Tolosa tuvo un especial invitado: el esgrimista Pablo Núñez, medallista de plata en la espada de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Tras haber logrado aquel segundo lugar, tuvo su desahogo, asegurando que en el país solamente se preocupaban del fútbol, frase que volvió a defender. “Cuando saqué la medalla, que era un sueño, me agobiaron los medios y dije la verdad. La esgrima en sí es muy pequeña, familiar, entonces le di la vitrina a deportes no tan comunes y que en los Panamericanos dieron una vuelta de cancha en ese sentido. Aprovechemos la oportunidad de que esto siga creciendo y sea un cambio real”, comentó, junto con remarcar los problemas que presenta la especialidad tras el megaevento desarrollado en nuestro país.

“La esgrima se sintió un poco excluida de cómo se desarrollaron los Juegos Panamericanos. Se realizó un Centro de Deportes de Combate, pero se excluyó a la esgrima. No tenemos un espacio nuevo. Los Panamericanos los hicieron en el Centro de Deportes Paralímpico. Los materiales quedaron para la federación, pero el lugar no. Volvimos al CEO. No hubo inversión de infraestructura para la esgrima, pero sí los materiales”, remarcó Pablo Núñez, esperanzado en que haya cambios a corto plazo en el Estadio Nacional.

“Hay un espacio en el que podríamos estar, pero depende del IND y el Comité Olímpico de Chile. Santiago 2023 es una Corporación independiente, que no está conectado con las organizaciones públicas, que son las que administrarán los recintos. Sería ideal que nos metieran en una salita por ahí, la Federación nuestra cumple 100 años y su sede está en el centro, ya para lo que queremos hacer está un poco lejana en el tiempo”, aseguró el medallista nacional.

Pablo Núñez y su foco en París 2024

El deportista de 30 años remarcó el proceso mental en torno a su disciplina. “Gracias a las becas, estoy un 90% enfocado en el deporte, es lo que me da de comer, pero como mi deporte es muy mental tengo que hacer algo más, tener la mente ocupada. Para Lima 2019 me dediqué solo al deporte y me volví loco. En el deporte hay más derrotas que victorias, y duelen mucho, comienzas a carcomerte la cabeza. Prefiero seguir trabajando”, remarcó, apuntando a otro cambio que realizó en el último ciclo olímpico.

“Hace cuatro meses tengo mi alimentación basada en plantas, pero soy vegetariano desde 2020. Una de las cosas que hice tras mi mal resultado en Lima 2019 fue cambiar mi alimentación. Tengo que tener controles al menos una vez cada seis meses y mis exámenes salen muy bien, el único déficit es el de hierro y se sustituye con vitaminas”, señaló quien también es embajador de la ONG Veganuary.

Todo ahora en pos de su próximo sueño: clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. “Tengo mucha pasta para hacer algo más, en la espada estoy recién alcanzando el peak. Los espadistas son longevos, el vicecampeón olímpico en Río 2016 tenía 43 años. El mejor momento de un espadista es entre los 30 y 40 años”, dijo de cara a abril, cuando competirá por el cupo a la cita de los anillos.

“Estamos en el proceso de pretemporada, basándonos en cargas musculares. La misión es llegar con el mejor físico, el 11 de febrero nos vamos a Francia a preparar combates y hay que llegar bien al período de 42 días”, concluyó Pablo Núñez en País ADN.