Ministra Vallejo califica de “polémica artificial” las críticas al Presidente Boric por dichos sobre informe del Banco Central

La vocera de Gobierno afirmó que la autonomía del organismo “nunca estuvo en cuestionamiento” y atribuyó la controversia a lecturas políticas.

Martín Neut

Camila Vallejo

Sebastian Beltran Gaete

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó este lunes que existan cuestionamientos a la autonomía del Banco Central luego de las críticas surgidas por las declaraciones del Presidente Gabriel Boric.

El Mandatario manifestó sus discrepancias con el informe del ente emisor sobre los efectos de medidas como las 40 horas o el aumento del salario mínimo en el empleo.

Vallejo aseguró que se trata de una “polémica artificial”, aclarando que “nunca ha estado en cuestionamiento la autonomía del Banco Central”. En esa línea, recordó que “la misma presidenta (Rosanna Costa) ha dicho que jamás hubo un cuestionamiento”.

“No provino del Gobierno”

La ministra sostuvo que las reacciones responden más bien a una lectura política: “Hay una interpretación del mundo político, pero jamás una polémica. Eso es totalmente artificial”.

Además, enfatizó que tanto Costa como la institución han señalado que la situación del empleo es multifactorial.

Finalmente, Vallejo subrayó que los avances del Ejecutivo han estado orientados a reducir la informalidad laboral y cerró señalando que “no provino ni del Gobierno ni del Banco Central esta especie de cuestionamiento”.

