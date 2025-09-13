Qué se sabe del robo a Labocar de Carabineros en Santiago: delincuentes entraron por local comercial abandonado

La mañana del sábado se informó sobre un robo en las instalaciones del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) en la comuna de Santiago.

Según la información preliminar, desconocidos ingresaron al sitio de Santa Elena con Carlos Lorca a través de un forado en un local comercial que está justo detrás del recinto afectado.

“Personal que trabaja pudo determinar que las dependencias fueron vulneradas por terceros a través de un forado, lo cual de inmediato alertó al personal de laboratorio y a personal especializado”, dijo a la prensa el general Jaime Velasco Bahamóndez, director de Control de Drogas e Investigación Criminal.

“Una vez resguardado el lugar de ingreso, se comunicó al Ministerio Público, quien determinó que Carabineros asumiera tanto el trabajo pericial como investigativo”, añadió.

“Al momento no habría armas de fuego sustraídas, no obstante, el mismo laboratorio va a realizar un arqueo y una revisión del total de las armas y el catastro de evidencias que existen en este lugar para tener plena certeza de lo que pudiese haber sido sustraído”, sumó la autoridad policial.

En un diálogo con Canal 13, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que “hay registros” de lo ocurrido.

El fiscal Cristián Meneses, parte de la Fiscalía Centro Norte, señaló que “el ingreso, según las cámaras de seguridad, se habría producido pasadas las 07:30 horas, por lo tanto, desde ahí yo indico que son pocos los momentos que estuvieron dentro de la dependencia".