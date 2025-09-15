Calor en Santiago: este será el día con temperatura extrema en la semana de Fiestas Patrias, según el tiempo / Agencia Uno

Llegó la semana de Fiestas Patrias en Chile, una de las fechas más esperadas por la ciudadanía, y donde una de las preocupaciones es saber cómo estará el tiempo durante estos días.

Esto porque muchos aprovechan estas jornadas para salir de la ciudad, o para asistir a las tradicionales fondas y ramadas.

En ese sentido, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) dieron a conocer el pronóstico del tiempo para esta semana, en donde destacan varios días de calor en Santiago.

Calor en Santiago: este será el día más caluroso en la semana de Fiestas Patrias

Según el portal meteorológico, se esperan altas temperaturas para esta semana en la región Metropolitana, donde el peak de calor alcanzará los 27 grados.

En detalle, para este lunes se espera una máxima de 26° C y cielos despejados. Mientras que para el martes 16 de septiembre, los termómetros marcarán hasta 27°, pero con nubosidad parcial.

Ya para el miércoles 17 se proyecta un descenso en las máximas, que alcanzarán los 23 grados. Ya para el jueves 18, se espera una jornada mayormente despejada y hasta 22 grados.

Finalmente, para el viernes 19 de septiembre, se espera una jornada con nubosidad parcial, y una temperatura máxima de 21 grados.