Estos son los seis hábitos alimenticios que están deteriorando tu vida sexual, según expertos

Ciertos alimentos afectan la energía, el flujo sanguíneo y las hormonas de las personas.

Sebastián Escares

Estos son los seis hábitos alimenticios que están deteriorando tu vida sexual, según expertos

Ya sea activa o no tanto, la vida sexual juega un rol fundamental en todas las personas.

Es por ello que muchos se preocupan de diversos aspectos que pueden favorecer una sexualidad sana.

Sin embargo, expertos han identificado que hay ciertos hábitos alimenticios que deterioran considerablemente la vida sexual de las personas.

Los hábitos alimenticios que deterioran la vida sexual

Una mala alimentación puede afectar el nivel de energía, el flujo sanguíneo y a las hormonas, las cuales son claves en el desempeño sexual de las personas.

Desde Men’s Health, realizaron un listado con 6 hábitos que deterioran la vida sexual. A continuación el detalle:

  • Comer demasiada comida chatarra: según afirma el urólogo en Orlando Health, Jamin Brahmbhatt, cualquier hábito alimenticio que agrave el rendimiento de gimnasio, también lo hará en la vida sexual. De hecho, al tener arterias obstruidas, el flujo sanguíneo hacia el pene se verá disminuido. Comiendo muchas grasas poco saludables pueden agravar la situación.
  • Consumir café descafeinado: un estudio publicado en Journal of Pharmacological, comprobó que las personas que bebieron una taza de café con cafeína, experimentaron un aumento del 30% del flujo sanguíneo en comparación a quienes tomaron café descafeinado.
  • Beber mucho alcohol: según señala el citado medio, consumir excesivamente alcohol puede reducir los niveles de testosterona y aumentar los de estrógeno.
  • Comer muchas cosas dulces: el azúcar puede reducir el libido sexual.
  • Consumir raciones muy grandes de comida: puede provocar una gran caída de energía en las personas.
  • Tener bajo nivel de vitamina D: según una revisión publicada en The World Journal of Men’s Health, unos niveles bajos de vitamina D pueden aumentar el riesgo de la disfunción eréctil.

