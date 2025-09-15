Estos son los seis hábitos alimenticios que están deteriorando tu vida sexual, según expertos

Ya sea activa o no tanto, la vida sexual juega un rol fundamental en todas las personas.

Es por ello que muchos se preocupan de diversos aspectos que pueden favorecer una sexualidad sana.

Sin embargo, expertos han identificado que hay ciertos hábitos alimenticios que deterioran considerablemente la vida sexual de las personas.

Los hábitos alimenticios que deterioran la vida sexual

Una mala alimentación puede afectar el nivel de energía, el flujo sanguíneo y a las hormonas, las cuales son claves en el desempeño sexual de las personas.

Desde Men’s Health, realizaron un listado con 6 hábitos que deterioran la vida sexual. A continuación el detalle: