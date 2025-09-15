El aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público se paga esta semana: cuál es el monto y quiénes lo reciben / Getty Images

Luego de la incertidumbre, finalmente se determinó que durante esta semana se efectuará el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias dirigido a los trabajadores públicos.

Cabe señalar, que el beneficio tiene como objetivo complementar los ingresos previos a la festividad del 18 de septiembre.

¿Cuándo se pagará el aguinaldo de Fiestas Patrias?

El Ministerio de Hacienda dio a conocer que aquellos trabajadores que suelen recibir sus remuneraciones entre el 18 y 23 de septiembre, recibirán su pago del aguinaldo de Fiestas Patrias este martes 16 de septiembre.

En tanto, aquellas personas que reciben su sueldo el día 24, se les otorgará la ayuda económica el miércoles 17 de septiembre.

¿Cuál es el monto del beneficio?

Según se dio a conocer, para este 2025 el aguinaldo de Fiestas Patrias otorgará a trabajadores del sector público un monto de $88.667. Esto, considerando a aquellos que tengan una remuneración líquida de agosto igual o inferior a los $1.025.622.

Por otro lado, aquellos que tengan un sueldo líquido superior a los $1.025.622, se les depositará $61.552.

¿Quiénes reciben el aguinaldo de Fiestas Patrias?

De acuerdo a lo estipulado, el beneficio se entrega a aquellos trabajadores del sector público. Según la Ley 21.724, lo reciben los funcionarios que al 31 de agosto del 2025 trabajan en algún organismo público como, por ejemplo, ministerios, municipalidades, universidades estatales, colegios públicos y jardines infantiles administrados por la JUNJI, entre otros.

En tanto, el aguinaldo no es obligatorio para quienes trabajan en el sector privado. Sin embargo, en caso de que el aporte económico esté contemplado en el contrato, debe ser respetado.