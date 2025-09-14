Universidad de Chile es el mejor equipo de la temporada 2024. Este domingo, los azules golearon por 3-0 a Colo Colo y se quedaron con la Supercopa en el Estadio Santa Laura U-SEK.

Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi marcaron los goles para el ‘Romántico Viajero’ que por segunda vez en su historia, levanta el título del torneo.

Con dos copas, los azules quedan en el tercer puesto del palmarés, que sigue liderado por Colo Colo y la Universidad Católica, ambos con cuatro títulos

El palmarés de la Supercopa

Colo Colo | 4 títulos Universidad Católica | 4 títulos Universidad de Chile | 2 títulos Unión Española | 1 título O’Higgins | 1 título Magallanes | 1 título