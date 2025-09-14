;

VIDEO. La segunda estrella azul: así quedó el palmarés de la Supercopa tras la goleada azul ante Colo Colo

El cuadro de Gustavo Álvarez le pasó por encima al ‘popular’ y por segunda vez en su historia levanta la copa del torneo.

Gonzalo Miranda

Así quedó el palmarés de la Supercopa

Universidad de Chile es el mejor equipo de la temporada 2024. Este domingo, los azules golearon por 3-0 a Colo Colo y se quedaron con la Supercopa en el Estadio Santa Laura U-SEK.

Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi marcaron los goles para el ‘Romántico Viajero’ que por segunda vez en su historia, levanta el título del torneo.

Con dos copas, los azules quedan en el tercer puesto del palmarés, que sigue liderado por Colo Colo y la Universidad Católica, ambos con cuatro títulos

El palmarés de la Supercopa

  1. Colo Colo | 4 títulos
  2. Universidad Católica | 4 títulos
  3. Universidad de Chile | 2 títulos
  4. Unión Española | 1 título
  5. O’Higgins | 1 título
  6. Magallanes | 1 título

