“Era muy problemática”: Steffi Méndez revela tensa convivencia con Nicole Block en teleserie

Un fuerte quiebre laboral salió a la luz justo en medio de la polémica que envuelve a la actriz de Tranquilo Papá.

En medio de la controversia que rodea actualmente a Nicole Block, su excompañera de elenco Steffi Méndez decidió compartir un episodio poco conocido de cuando trabajaron juntas en televisión.

Durante una transmisión en vivo, la hija de DJ Méndez se refirió sin rodeos a la complicada relación que tuvo con una colega en la teleserie Tranquilo Papá de Mega, aunque nunca mencionó directamente su nombre.

“Al principio todo bien, pero después la cosa cambió. Se empezó a llevar pésimo con el equipo, decía cosas fuera de lugar. Era maleducada y terminó discutiendo con un actor que yo respeto mucho. La verdad, era muy problemática”, relató.

Si bien Steffi evitó confirmar la identidad de la actriz, sus palabras coincidieron con lo que la propia Block había reconocido en entrevistas pasadas, cuando admitió que protagonizó un fuerte cruce con Francisco Melo.

El testimonio de Méndez reflotó así antiguos roces entre ambas, que hasta ahora se mantenían bajo la sombra.

Consultada también por la denuncia pública que Block hizo contra Gary Medel —acusando al futbolista de un presunto abuso—, Steffi prefirió mantener distancia.

No escuché toda la declaración, pero la mayoría no le creyó. Me atrevería a decir que un 80% lo vio como una actuación. Después me desconecté porque estaba con mi hijo, pero ese fue el ambiente que percibí”, sostuvo.

De todas formas, Méndez aclaró que no pretende validar ni desmentir la denuncia de su excompañera: “No soy quién para decir si le creo o no. Prefiero mantenerme al margen”, concluyó.

