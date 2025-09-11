;

VIDEO. “Me da vergüenza, me da asco”: Nicole Block remece las redes sociales con angustiante denuncia contra futbolista de la UC

Hasta el momento, el ex jugador de La Roja no se ha pronunciado sobre la acusación.

Javiera Rivera

La actriz chilena Nicole Block realizó una grave denuncia a través de sus redes sociales, acusando al futbolista Gary Medel, de haberla abusado sexualmente durante una cita.

En un video difundido en su cuenta de Instagram, la intérprete relató que conoció al deportista mediante la aplicación de citas Bumble, donde ambos hicieron match.

Según su testimonio, Medel le pidió su número de WhatsApp y desde el primer momento comenzó a llamarla “mi amor”.

Block explicó que aceptó encontrarse con él en el Paseo Los Dominicos, en Santiago. Allí, dijo que el jugador intentó besarla al saludarla, pero ella se apartó.

Más tarde, relató que la convenció de acompañarlo a comprar pizzas para sus hijos y luego la invitó a conocer su auto de lujo.

La actriz sostuvo que, dentro del vehículo, el futbolista intentó besarla nuevamente sin su consentimiento, para después bajar sus pantalones y forzarla.

“Me da vergüenza, me da asco. Este gallo me acosó y me siento ultrajada, denigrada, humillada”, afirmó en su testimonio.

Repercusiones de la denuncia

La artista señaló que decidió hablar públicamente luego de leer declaraciones en que Medel aseguraba no utilizar aplicaciones de citas, lo que motivó a la actriz a desmentirlo.

“No puedo creer que sea tan cara de raja de mentir. Necesito vomitar mi verdad”, expresó.

Hasta el momento, el futbolista no se ha pronunciado sobre la acusación, mientras el relato de la actriz ha generado amplio eco en redes sociales y medios de comunicación.

