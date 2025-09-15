;

Tres años lejos de su hijo: el desgarrador mensaje de Mane Swett que remece las redes sociales

La publicación revela la lucha emocional y legal de la actriz por recuperar la cercanía con su hijo.

Mane Swett volvió a compartir en Instagram un texto que refleja su dolor por la separación de casi 3 años con su hijo Santiago.

En la publicación, titulada “Mi mamá se rompió”, la actriz describe, desde la perspectiva de un hijo, cómo el amor y cuidado permanecen pese a la distancia:

Mi mamá se rompió. Mi mamá está rota, la escuché decirlo al teléfono mientras lloraba. No sé qué significa, ni con quién hablaba ¡Si yo no la veo ni un poquito desbaratada!"

“Quizás hay días en los que no se peina, ni se pinta los labios como antes. A veces grita, a veces me regaña y otras veces se encierra en silencio, pero aunque diga que está rota ¡Todavía me prepara mi desayuno favorito!“.

Recordemos que el caso comenzó a fines de 2022, cuando Santiago viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas con su padre, John Bowe, y no regresó.

Desde entonces, Mane ha enfrentado varios fallos desfavorables en tribunales estadounidenses, aunque una apertura de apelación ante la Corte Suprema está programada para el 29 de septiembre.

A través de sus palabras, la actriz muestra su lucha constante y esperanza de reunirse nuevamente con su hijo, emocionando a sus seguidores.

