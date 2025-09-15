En menos de una semana: dos funcionarios son secuestrados por internos en Centro de Internación juvenil de Coronel

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dos funcionario del Centro de Internación juvenil de Coronel son secuestrado por internos

En menos de una semana, dos funcionarios del Centro de Internación de Coronel fueron retenidos por adolescentes infractores de la ley, en hechos que evidencian la grave situación de seguridad del recinto y reavivan los cuestionamientos al Sename y al sistema de reinserción juvenil.

Los trabajadores, en la región del BioBío, denuncian que los internos actúan descontrolados y armados con elementos cortopunzantes, y que las agresiones solo cesan tras negociaciones internas.

Alejandro Saavedra, vocero gremial, explicó a Radio ADN que en los últimos meses la violencia ha ido en aumento: “El 6 de agosto un joven fue agredido violentamente, perdió un riñón y quedó hospitalizado en la UTI.

Para complementar, explicó que: “Los jóvenes que lo atacaron continúan ahí en el centro. Después tuvimos los secuestros de los funcionarios (…) vemos que se va incrementando la violencia y esperamos no tener un muerto al interior del centro”.

“Hemos tomado todos los resguardos”

El centro funciona con residencias deterioradas, sin segregación de internos, personal sobrecargado y consumo de drogas, mientras los incidentes graves siguen afectando a quienes trabajan y viven allí.

Desde la Dirección Regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil reconocieron los hechos y anunciaron un plan de acción con más seguridad, capacitación e inversión en infraestructura.

La directora subrogante, Yohanna del Río, señaló que el centro ha enfrentado históricamente complejidades y que se están implementando medidas integrales: “Hemos tomado todos los resguardos para proteger tanto a los jóvenes como a los funcionarios. Hemos realizado también las denuncias necesarias”.

Los gremios exigen una intervención inmediata del Sename y de las autoridades para garantizar la seguridad y restaurar la confianza en el sistema.