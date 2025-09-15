;

“Ella sabe que ese lugar le pertenece”: El enigmático mensaje de Marcelo Ríos que desató rumores en torno a Paula Pavic

A mediados de julio, el extenista volvió a la soltería luego de ponerle fin a su relación con Christin Chelsea, de tan solo 20 años.

El extenista chileno Marcelo Ríos volvió a captar la atención en Instagram con una publicación que rápidamente generó especulaciones entre sus seguidores.

Durante el fin de semana compartió un conjunto de imágenes acompañado de un texto enigmático escrito en inglés, lo que desató múltiples interpretaciones.

En el registro se apreciaban tres fotografías de una cama desordenada, en la que se distinguía un espacio vacío y, sobre este, un anillo.

Junto a esas imágenes escribió: “When she knows that place belong to her, and nobody else is gonna replace her no matter what (Cuando ella sabe que ese lugar le pertenece y nadie más va a reemplazarla sin importar qué)”.

¿Un mensaje dirigido a Paula Pavic?

El mensaje no pasó inadvertido y en las redes sociales muchos asumieron que la publicación estaba vinculada a Paula Pavic, su exesposa. De inmediato comenzaron a aparecer comentarios en los que los usuarios pedían un reencuentro entre ambos.

Una persona señaló: “Chinito reconquista a tu amada esposa, nunca es tarde para cambiar y recuperar su familia, Marcelito, a veces hay que ceder y llegar acuerdos”. Otro mensaje apuntaba en la misma dirección: “La verdad, Chinito, reconquista a Pauli Pavic con todo lo que está haciendo, apóyala, así son felices los dos haciendo lo que les gusta”.

Cabe recordar que el exnúmero 1 del tenis mundial, de 49 años, está soltero tras haber terminado en julio su relación con Christin Chelsea, de 20 años, hija de su entrenador personal y amigo cercano.

