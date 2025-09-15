“El resto que opine lo que quiera”: Karol “Dance” Lucero responde a las críticas durante su “viaje terapéutico”

El exconductor televisivo Karol “Dance” Lucero decidió compartir en Instagram un proceso personal marcado por la introspección y la búsqueda de sanación.

La decisión se produjo luego de que saliera a la luz su infidelidad a Fran Virgilio, con quien estaba casado, episodio que lo vinculó a la penquista Ilaisa Henríquez, también conocida como DJ Isi Glock.

Para enfrentar la crisis matrimonial, el locutor radial emprendió un viaje a Costa Rica, país donde ha recorrido distintos lugares turísticos y espirituales.

Entre los destinos que mostró con fotografías subidas a su cuenta en Instagram, aparecen la playa Tamarindo, un pub de la zona, el Refugio de Vida Silvestre Ostional y un espacio tipo templo en el que se dedicó a meditar.

Durante el fin de semana, el exintegrante de Yingo publicó una de sus típicas reflexiones, la que acompañó con varias imágenes de su experiencia en contacto con la naturaleza.

En su mensaje escribió: “La naturaleza siempre nos dará las respuestas… En la soledad del bosque descubrimos que el silencio también habla, y lo hace con verdad; Así como los ríos encuentran su cauce tras desviarse, también uno puede reencontrar su camino después de perderse. Saludos a los que pasan, buen finde".

Karol Lucero se defendió ante los comentarios que recibió

La publicación generó reacciones inmediatas entre quienes lo siguen y otros usuarios que llegaron a comentar.

Una seguidora cuestionó la exposición de su retiro espiritual: “Si te vas a sanar como dices, tu encontrarte contigo mismo... Sería más creíble que no hicieras de esto una miniserie... Se ve poco creíble y ya la has perdido toda... Por una vez en la vida no publiques cada paso que das ... Sobre todo esta instancia que es de reflexión... Si no se presta para que parezca puro show”.

El influencer respondió directamente: “No sería una miniserie, como dices, si no estuvieses aquí opinando de la vida de otro, simplemente podrías no verla, es opcional para ti, lo que yo haga en mi vida también es mi opción”. En otra interacción, reafirmó su postura señalando: “Lo más sano es hacer lo que yo quiera, el resto que opine lo que quiera”.

“¡Desconecte! No sirve mucho así un retiro e introspección...”, le escribió otra usuaria de la red social, a lo que Karol Lucero contestó: “¿Según quién? Me lo hubiesen prohibido, en mi proceso las redes no tienen nada que ver, solo es parte de mi trabajo. Gracias por pasar”.