;

El 43% de los chilenos se embriaga una vez al mes y consume más de 6 litros de alcohol puro al año

Las cifras fueron entregadas por la reciente Radiografía del Senda y la OMS.

Javiera Rivera

El 43% de los chilenos se embriaga una vez al mes y consume más de 6 litros de alcohol puro al año

El 43% de los chilenos se embriaga una vez al mes y consume más de 6 litros de alcohol puro al año / Witthaya Prasongsin

Chile consume en promedio 6,4 litros de alcohol puro al año, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidas en la más reciente Radiografía del Consumo de Alcohol publicada por el Senda.

El informe, presentado el 12 de septiembre, muestra que la prevalencia de consumo mensual alcanzó un 39,2% en 2022, lo que significa que el riesgo de consumo problemático se mantiene alto.

Embriaguez en aumento entre los jóvenes

De acuerdo con el estudio, uno de cada dos consumidores de alcohol (50,7%) termina embriagado.

En cuanto a la frecuencia, el 43% se embriagó una vez en el último mes, el 24% lo hizo dos veces, el 19% entre tres y cuatro veces, y el 14% cinco veces o más.

En este último grupo, los jóvenes de entre 18 y 24 años representan el 26%, lo que preocupa a las autoridades por el vínculo entre alcohol y accidentes de tránsito.

Revisa también

ADN

Además, los hombres registran mayor prevalencia: el 55,2% de quienes se embriagan son hombres, mientras que el 57,1% tiene entre 25 y 34 años.

Riesgos para la salud y la sociedad

La repetición de episodios de embriaguez multiplica los efectos negativos. SENDA advierte que:

  • Se triplica el riesgo de dependencia: un 28% de quienes se embriagan cinco o más veces al mes presentan síntomas de abuso.
  • Se triplica el promedio de días de consumo: alcanzando hasta 10 días mensuales en este grupo.
  • Se quintuplica la probabilidad de problemas sociales y legales, con un 46% de riesgo.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad