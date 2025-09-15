El 43% de los chilenos se embriaga una vez al mes y consume más de 6 litros de alcohol puro al año / Witthaya Prasongsin

Chile consume en promedio 6,4 litros de alcohol puro al año, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidas en la más reciente Radiografía del Consumo de Alcohol publicada por el Senda.

El informe, presentado el 12 de septiembre, muestra que la prevalencia de consumo mensual alcanzó un 39,2% en 2022, lo que significa que el riesgo de consumo problemático se mantiene alto.

Embriaguez en aumento entre los jóvenes

De acuerdo con el estudio, uno de cada dos consumidores de alcohol (50,7%) termina embriagado.

En cuanto a la frecuencia, el 43% se embriagó una vez en el último mes, el 24% lo hizo dos veces, el 19% entre tres y cuatro veces, y el 14% cinco veces o más.

En este último grupo, los jóvenes de entre 18 y 24 años representan el 26%, lo que preocupa a las autoridades por el vínculo entre alcohol y accidentes de tránsito.

Además, los hombres registran mayor prevalencia: el 55,2% de quienes se embriagan son hombres, mientras que el 57,1% tiene entre 25 y 34 años.

Riesgos para la salud y la sociedad

La repetición de episodios de embriaguez multiplica los efectos negativos. SENDA advierte que: