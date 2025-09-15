El 43% de los chilenos se embriaga una vez al mes y consume más de 6 litros de alcohol puro al año
Las cifras fueron entregadas por la reciente Radiografía del Senda y la OMS.
Chile consume en promedio 6,4 litros de alcohol puro al año, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recogidas en la más reciente Radiografía del Consumo de Alcohol publicada por el Senda.
El informe, presentado el 12 de septiembre, muestra que la prevalencia de consumo mensual alcanzó un 39,2% en 2022, lo que significa que el riesgo de consumo problemático se mantiene alto.
Embriaguez en aumento entre los jóvenes
De acuerdo con el estudio, uno de cada dos consumidores de alcohol (50,7%) termina embriagado.
En cuanto a la frecuencia, el 43% se embriagó una vez en el último mes, el 24% lo hizo dos veces, el 19% entre tres y cuatro veces, y el 14% cinco veces o más.
En este último grupo, los jóvenes de entre 18 y 24 años representan el 26%, lo que preocupa a las autoridades por el vínculo entre alcohol y accidentes de tránsito.
Revisa también
Además, los hombres registran mayor prevalencia: el 55,2% de quienes se embriagan son hombres, mientras que el 57,1% tiene entre 25 y 34 años.
Riesgos para la salud y la sociedad
La repetición de episodios de embriaguez multiplica los efectos negativos. SENDA advierte que:
- Se triplica el riesgo de dependencia: un 28% de quienes se embriagan cinco o más veces al mes presentan síntomas de abuso.
- Se triplica el promedio de días de consumo: alcanzando hasta 10 días mensuales en este grupo.
- Se quintuplica la probabilidad de problemas sociales y legales, con un 46% de riesgo.