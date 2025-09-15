Cómo obtener casi $200 mil mensual para pagar el arriendo: se puede hacer de manera online / Agencia Uno

El Subsidio de Arriendo 2025 es un beneficio estatal que entrega un aporte mensual para apoyar a familias y personas en el pago de su vivienda.

Este año, los montos pueden alcanzar hasta $193 mil mensuales. De esta forma, las personas seleccionadas recibirán un total de 170 UF al año, equivalente a más de $6 millones, distribuidos en pagos mensuales.

Para la mayoría del país, el subsidio máximo mensual es de 4,2 UF, aproximadamente $166 mil, para arrendar viviendas cuyo valor no supere las 11 UF ($434 mil aprox.).

En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana, el subsidio alcanza 4,9 UF mensuales, cerca de $193 mil, para viviendas cuyo arriendo no exceda las 13 UF ($513 mil aprox.).

El subsidio cubre una parte del arriendo, mientras que el resto debe ser asumido por la familia, permitiendo un equilibrio entre apoyo estatal y responsabilidad familiar.

Fechas de postulación y cómo hacerlo

Las postulaciones regulares para el Subsidio de Arriendo 2025 (DS 52) estarán abiertas del 7 de octubre al 14 de noviembre. Según el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se espera beneficiar a cerca de seis mil familias.

El trámite se puede hacer totalmente en línea mediante el portal del Minvu, para lo cual se requiere contar con la Clave Única.

Requisitos principales

Para postular al subsidio es necesario: