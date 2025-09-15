Cómo obtener casi $200 mil mensual para pagar el arriendo: se puede hacer de manera online
Las familias que cumplan los criterios podrán recibir un apoyo económico mensual.
El Subsidio de Arriendo 2025 es un beneficio estatal que entrega un aporte mensual para apoyar a familias y personas en el pago de su vivienda.
Este año, los montos pueden alcanzar hasta $193 mil mensuales. De esta forma, las personas seleccionadas recibirán un total de 170 UF al año, equivalente a más de $6 millones, distribuidos en pagos mensuales.
Para la mayoría del país, el subsidio máximo mensual es de 4,2 UF, aproximadamente $166 mil, para arrendar viviendas cuyo valor no supere las 11 UF ($434 mil aprox.).
En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana, el subsidio alcanza 4,9 UF mensuales, cerca de $193 mil, para viviendas cuyo arriendo no exceda las 13 UF ($513 mil aprox.).
El subsidio cubre una parte del arriendo, mientras que el resto debe ser asumido por la familia, permitiendo un equilibrio entre apoyo estatal y responsabilidad familiar.
Fechas de postulación y cómo hacerlo
Las postulaciones regulares para el Subsidio de Arriendo 2025 (DS 52) estarán abiertas del 7 de octubre al 14 de noviembre. Según el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se espera beneficiar a cerca de seis mil familias.
El trámite se puede hacer totalmente en línea mediante el portal del Minvu, para lo cual se requiere contar con la Clave Única.
Revisa también
Requisitos principales
Para postular al subsidio es necesario:
- Tener 18 años o más y cédula de identidad vigente (personas extranjeras con su respectiva cédula).
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 70% en la calificación socioeconómica.
- Contar con un ahorro mínimo de 4 UF ($158 mil aprox.) depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda.
- Contar con un ingreso familiar mensual entre 7 y 25 UF, ajustable según el número de integrantes del hogar.
- Postular acompañado de núcleo familiar (cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijos), salvo personas mayores de 60 años, que pueden postular solas.