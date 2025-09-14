;

No deberías contestar: los números que comiencen con estos prefijos son estafas

En Chile entró en vigencia una normativa que obliga a las empresas a usar prefijos numéricos específicos.

Cada vez se ha vuelto más común que números desconocidos llamen constantemente a las personas, incluso de manera insistente.

Lo anterior, se ha vuelto en un dolor de cabeza para quienes contestan creyendo que puede ser alguien que realmente los esté solicitando.

Ante ello, es que hay números que comienzan con ciertos prefijos a los cuales se han identificado como estafadores.

Según lo publicado por infobae, se ha reconocido que los estafadores utilizan los siguientes números prefijos internacionales: 365 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria).

Y es que las personas detrás de estas llamadas tienen un modus operandi claro: realizar llamadas cortas desde estos números, con el propósito de que la persona que recibe la llamada lo vuelva.

La nueva normativa en Chile

El pasado mes de agosto entró en vigor una nueva normativa que obliga a las empresas a usar prefijos numéricos específicos: 600 para llamadas comerciales autorizadas y confiables, mientras que el 809 es para aquellas no solicitadas, ya sea ofertas masivas o campañas publicitarias sin consentimiento previo.

