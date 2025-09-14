;

Pablo Milad defiende las medidas para la Supercopa y enciende el debate con esta frase: “Gana el fútbol”

El presidente de la ANFP abordó el bajo marco de público que llegó al Estadio Santa Laura para el partido entre Colo Colo y la U.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

En la previa de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, habló con los medios y defendió las estrictas medidas de seguridad dispuestas para el partido de este domingo en el estadio Santa Laura.

Con el fin de evitar incidentes, el ente rector del fútbol chileno limitó la venta de entradas a integrantes de los clubes involucrados, jóvenes del fútbol formativo y fanáticos mayores de 55 años. Además, se fijó un aforo de apenas 9.950 espectadores.

Revisa también:

ADN

Sobre esto, Milad explicó que “lamentablemente las medidas fueron para preservar el fútbol, para que la gente pueda ver de sus hogares si no pudo venir al estadio porque no cumplía los requisitos de venta”.

“Pero lo más importante es que se está realizando este partido. Costó mucho, a través de todas las negociaciones que hicimos con la autoridad, y también la disposición que tuvo el club Unión Española para prestar este recinto", agregó.

Consultado si es que el fútbol perdía con este tipo de situaciones, el mandamás de la ANFP insistió que “yo creo que gana el fútbol cuando se realiza un partido. Fue muy difícil organizar este partido. Cuando se enfrentan dos equipos que son tradicionales y son los más famosos del país pasan este tipo de cosas, pero siempre por la prevención, que es lo más importante".

Además, descartó dejar un legado negativo con estas medidas. “El legado es el registro de hinchas que está controlando a cada persona que entra con reconocimiento facial, esos son legados. Pero un partido que va a haber un poco menos de gente no es un legado”, afirmó.

“Es normalizar que la gente se autocontrole, es normalizar que la gente se comporte en los estadios, eso es normalizar. Y para ello vamos a sacar a todas las personas que no deben estar en los estadios a través de la identificación facial. La idea es sacar a esas personas que no les gusta el fútbol, que van a delinquir y hacer daño. Y de una vez por todas sí podemos tener el día de mañana un estadio repleto en un clásico tan bonito como el de hoy", remarcó.

Finalmente, Pablo Milad respondió a las quejas de la U por la programación de la Supercopa y apuntó que “futbolísticamente le conviene jugar este partido a Universidad de Chile. Recordemos que la inactividad de casi 20 días sin partido de alta competencia perjudica el rendimiento en un posterior partido donde se requiere el 100% del rendimiento. Yo creo que va a llegar con mejor nivel a ese partido con Alianza Lima gracias a este partido. Lo veo más positivo que negativo", sentenció.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad