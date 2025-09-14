Pablo Milad defiende las medidas para la Supercopa y enciende el debate con esta frase: “Gana el fútbol”

En la previa de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, habló con los medios y defendió las estrictas medidas de seguridad dispuestas para el partido de este domingo en el estadio Santa Laura.

Con el fin de evitar incidentes, el ente rector del fútbol chileno limitó la venta de entradas a integrantes de los clubes involucrados, jóvenes del fútbol formativo y fanáticos mayores de 55 años. Además, se fijó un aforo de apenas 9.950 espectadores.

Sobre esto, Milad explicó que “lamentablemente las medidas fueron para preservar el fútbol, para que la gente pueda ver de sus hogares si no pudo venir al estadio porque no cumplía los requisitos de venta”.

“Pero lo más importante es que se está realizando este partido. Costó mucho, a través de todas las negociaciones que hicimos con la autoridad, y también la disposición que tuvo el club Unión Española para prestar este recinto", agregó.

Consultado si es que el fútbol perdía con este tipo de situaciones, el mandamás de la ANFP insistió que “yo creo que gana el fútbol cuando se realiza un partido. Fue muy difícil organizar este partido. Cuando se enfrentan dos equipos que son tradicionales y son los más famosos del país pasan este tipo de cosas, pero siempre por la prevención, que es lo más importante".

Además, descartó dejar un legado negativo con estas medidas. “El legado es el registro de hinchas que está controlando a cada persona que entra con reconocimiento facial, esos son legados. Pero un partido que va a haber un poco menos de gente no es un legado”, afirmó.

“Es normalizar que la gente se autocontrole, es normalizar que la gente se comporte en los estadios, eso es normalizar. Y para ello vamos a sacar a todas las personas que no deben estar en los estadios a través de la identificación facial. La idea es sacar a esas personas que no les gusta el fútbol, que van a delinquir y hacer daño. Y de una vez por todas sí podemos tener el día de mañana un estadio repleto en un clásico tan bonito como el de hoy", remarcó.

Finalmente, Pablo Milad respondió a las quejas de la U por la programación de la Supercopa y apuntó que “futbolísticamente le conviene jugar este partido a Universidad de Chile. Recordemos que la inactividad de casi 20 días sin partido de alta competencia perjudica el rendimiento en un posterior partido donde se requiere el 100% del rendimiento. Yo creo que va a llegar con mejor nivel a ese partido con Alianza Lima gracias a este partido. Lo veo más positivo que negativo", sentenció.