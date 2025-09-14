Nuevo sistema frontal en Santiago: estos son los días claves en que lloverá durante las Fiestas Patrias / Sebastian Beltran Gaete

Ya cada vez falta menos para que comiencen las tan ansiadas Fiestas Patrias 2025 en nuestro país.

En vista de que quedan un par de días para la celebración, es que chilenos y chilenas ya vislumbran cómo festejarán en honor a la Patria.

En ese contexto, un punto importante y a tener en cuenta, en caso de que se quieran realizar actividades en el exterior, es conocer cómo estará el tiempo durante la próxima semana.

De hecho, pronósticos del tiempo anticipan que habrán dos días en que podrían caer precipitaciones en la región Metropolitana.

Los dos días en que llovería en la región Metropolitana

De acuerdo al pronóstico publicado por Meteored, “al inicio de la próxima semana, una dorsal cálida se posicionará sobre la Región Metropolitana“, mencionan.

Sin embargo, desde la mitad de la próxima semana habrá un cambio radical en las temperaturas.

En concreto, el modelo de referencia del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF) un sistema frontal podría impactar en la región Metropolitana durante el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre.

“Durante estas jornadas podrían registrarse chubascos que, de concretarse, dejarían acumulados significativos para la época”, detallan desde el pronóstico antes mencionado.

De hecho, el modelo de referencia ha incrementado los montos estimados de lluvia, por lo que se esperan grandes montos de precipitaciones de cara al cierre de las Fiestas Patrias en la capital.