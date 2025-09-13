“Podría aumentar el riesgo de accidente”: Sernac pide revisar este modelo de auto vendido en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para un modelo específico de autos comercializados en Chile.

¿De cuál se trata? Comercial Kaufmann S.A. informó al Sernac una alerta de seguridad para los vehículos de marca Mercedes Benz, modelo Clase E-350, comercializados en nuestro país entre marzo del 2022 y agosto del 2025.

El defecto en cuestión, radica en que “algunos de los vehículos involucrados, presenta un defecto en el software de la unidad de control del motor lo que podría detectar erróneamente una falta de encendido al abandonar el modo de planeo“.

Entre los principales riesgos, desde el organismo detallan que “en requerimientos de carga muy específicos, la inyección de combustible se podría interrumpir y el vehículo podría perder su propulsión sin previo aviso, lo que podría aumentar el riesgo de accidente".

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

Desde el Sernac señalan que los clientes deben verificar si es que su vehículo se encuentra afecto a la campaña, con el número de VIN del mismo (revisar acá).

De ser así el caso, tienen que comunicarse directamente con la empresa a través de los puntos de contacto. A continuación el detalle: