;

“Podría aumentar el riesgo de accidente”: Sernac pide revisar este modelo de auto vendido en Chile

Los vehículos en cuestión fueron comercializados en Chile entre el 2022 y el 2025. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

“Podría aumentar el riesgo de accidente”: Sernac pide revisar este modelo de auto vendido en Chile

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para un modelo específico de autos comercializados en Chile.

¿De cuál se trata? Comercial Kaufmann S.A. informó al Sernac una alerta de seguridad para los vehículos de marca Mercedes Benz, modelo Clase E-350, comercializados en nuestro país entre marzo del 2022 y agosto del 2025.

Revisa también

ADN

El defecto en cuestión, radica en que “algunos de los vehículos involucrados, presenta un defecto en el software de la unidad de control del motor lo que podría detectar erróneamente una falta de encendido al abandonar el modo de planeo“.

Entre los principales riesgos, desde el organismo detallan que “en requerimientos de carga muy específicos, la inyección de combustible se podría interrumpir y el vehículo podría perder su propulsión sin previo aviso, lo que podría aumentar el riesgo de accidente".

¿Qué deben hacer los consumidores afectados?

Desde el Sernac señalan que los clientes deben verificar si es que su vehículo se encuentra afecto a la campaña, con el número de VIN del mismo (revisar acá).

De ser así el caso, tienen que comunicarse directamente con la empresa a través de los puntos de contacto. A continuación el detalle:

  • Teléfono / Call Center: 56 224 814 848
  • Correo electrónico: gerenciapostventa@kaufmann.cl
  • Sitio web: http://www.kaufmann.cl/
  • Consulta de alertas: https://www.kaufmann.cl/recall

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad