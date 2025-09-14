Ministra Vallejo y las nuevas declaraciones de Monsalve: “Esto está en manos de la justicia”

La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, se pronunció ante las últimas declaraciones del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre la denuncia de abuso sexual y violación en su contra.

Cabe recordar, que Monsalve dio una entrevista en La Tercera en donde manifestó que “cometí un error, sí, pero no un delito”.

“Soy muy respetuoso del derecho de las personas a denunciar, pero eso no puede anular el derecho a la defensa de la persona acusada”, aseveró el exsubsecretario.

En el diálogo, la exautoridad de Gobierno expuso que “lo más relevante es demostrar mi inocencia. Tengo plena confianza en mi defensa y en que se conocerá la verdad”.

“Esto está en manos de la justicia”

Ante ello, es que la vocera de Gobierno fue consultada por dichas declaraciones tras salir del Te Deum Evangélico.

“Está en la justicia. Nuestro Gobierno ha colaborado y seguirá colaborando con esta investigación. No tenemos nada más que agregar al respecto“, manifestó la ministra Vallejo.

Junto a lo anterior, agregó que "esto está en manos de la justicia, no nos corresponde agregar nada más“.