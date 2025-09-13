Este sábado, el Team Chile hizo su estreno en uno de los eventos más esperados del año: el Mundial de Atletismo 2025. La cita planetaria se desarrolla en Tokio, hasta el 21 de septiembre, y contará con la participación de 14 atletas nacionales.

Allí, María Ignacia Montt fue la primera representante en saltar a la pista para competir en los 100 metros planos. La velocista nacional logró un tiempo de 11.68 segundos y culminó octava en su heat clasificatorio entre ocho competidoras.

La prueba fue ganada por la marfileña Marie-Josée Ta Lou-Smith (11.05), seguida en el segundo lugar por la leyenda jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce (11.09).

“Es mi primer Mundial y el primero de muchos. Los resultados hoy día no se dieron, no era lo que esperaba, pero así es el deporte. Toca levantarse y seguir adelante que todavía queda el relevo, así que vamos con todo por eso”, comentó la deportista nacional tras la competencia.

Pese a no clasificar a semifinales, María Ignacia Montt volverá a competir el próximo sábado 20 de septiembre en la posta femenina 4x100 metros, junto a Anaís Hernández, Isidora Jiménez y Antonia Ramírez.

El equipo de las “Pumas Chilenas”, que lograron una histórica clasificación a la máxima cita tras su gran actuación en el Mundial de Relevos en mayo pasado, también está compuesto por Macarena Borie y Javiera Cañas.