VIDEO. María Ignacia Montt abre la participación de Chile en el Mundial de Atletismo 2025: así fue su debut

La velocista nacional compitió este sábado en los 100 metros planos.

Bastián Lizama

Este sábado, el Team Chile hizo su estreno en uno de los eventos más esperados del año: el Mundial de Atletismo 2025. La cita planetaria se desarrolla en Tokio, hasta el 21 de septiembre, y contará con la participación de 14 atletas nacionales.

Allí, María Ignacia Montt fue la primera representante en saltar a la pista para competir en los 100 metros planos. La velocista nacional logró un tiempo de 11.68 segundos y culminó octava en su heat clasificatorio entre ocho competidoras.

La prueba fue ganada por la marfileña Marie-Josée Ta Lou-Smith (11.05), seguida en el segundo lugar por la leyenda jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce (11.09).

“Es mi primer Mundial y el primero de muchos. Los resultados hoy día no se dieron, no era lo que esperaba, pero así es el deporte. Toca levantarse y seguir adelante que todavía queda el relevo, así que vamos con todo por eso”, comentó la deportista nacional tras la competencia.

Pese a no clasificar a semifinales, María Ignacia Montt volverá a competir el próximo sábado 20 de septiembre en la posta femenina 4x100 metros, junto a Anaís Hernández, Isidora Jiménez y Antonia Ramírez.

El equipo de las “Pumas Chilenas”, que lograron una histórica clasificación a la máxima cita tras su gran actuación en el Mundial de Relevos en mayo pasado, también está compuesto por Macarena Borie y Javiera Cañas.

