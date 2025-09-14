;

Gustavo Álvarez aplaudió a sus jugadores tras quedarse con la Supercopa: “Fue una superioridad permanente”

El adiestrador argentino de los azules adelantó que ahora la mente está puesta en Alianza Lima.

Gonzalo Miranda

Gustavo Álvarez aplaudió a sus jugadores tras quedarse con la Supercopa: “Fue una superioridad permanente” / Daniel Pino/UnoNoticias

Este domingo por la tarde, la Universidad de Chile se consagró como el mejor equipo de la temporada 2024: ganó el Superclásico ante Colo Colo y se quedó con la Supercopa 2025.

Tras el encuentro, vino el momento de los análisis y uno de los primeros estuvo en palabras del líder azul, Gustavo Álvarez.

Fue una superioridad permanente, no observé un antes o después desde la expulsión. Me parece que generamos situaciones de gol todo el partido, es un resultado justo”, partió comentando en conversación con TNT Sports.

Agregó que “hay que ganar como sea, jugando bien, hay muchas más posibilidades, fue lo que se hizo. Me parece que el camino más corto es jugando bien, han pasado 8-9 meses que se tenía que haber jugado, hay que contextualizar, tocó que sea hoy, se disfruta de la misma manera, pero en una forma muy medida”, dijo Álvarez.

Sobre sus logros en el fútbol chileno, el adiestrador argentino sostuvo que “es un orgullo, agradecimiento a los jugadores, al cuerpo técnico, a los hinchas y a mi sostén, que son mi familia y amigos, a los que siempre están conmigo”.

Cerró sobre lo que viene que “ahora estamos enfocados en Alianza Lima, tenemos que superar esa llave, y sobre el Campeonato Nacional, siempre dije que mientras tengamos posibilidades, vamos a pelear para dejar el club lo más alto siempre”, finalizó Gustavo Álvarez.

