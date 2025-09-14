;

VIDEO. “Estamos defendiendo a la U, a millones de personas, representando al país y vamos a ir a Perú a jugar de la misma forma”

Marcelo Díaz, capitán de la Universidad de Chile, valoró la obtención de la Supercopa 2025 ante Colo Colo.

Gonzalo Miranda

Marcelo Díaz levantó el trofeo de la Supercopa 2025

Marcelo Díaz levantó el trofeo de la Supercopa 2025 / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Este domingo por la tarde, la Universidad de Chile se consagró como el mejor equipo de la temporada 2024: ganó el Superclásico ante Colo Colo se quedó con la Supercopa 2025.

Tras el encuentro, vino el momento de los análisis y uno de los que valoró el triunfo ante el archirrival, fue el capitán universitario, Marcelo Díaz.

Era una final, había que jugarla y ganarla, solamente teníamos que preocuparnos de la U, a veces quieren malinterpretar mis palabras, pero siempre he dicho que la U es lo primero y lo último que me importa”, partió comentando en conversación con TNT Sports.

Agregó que “nunca me había tocado jugar la Supercopa, es la primera vez que la juego la gano. Me saqué y nos sacamos la espina del 2006, la tenía guardada, gracias a Dios y mis compañeros, pudimos levantar esta copa”, dijo.

Sobre su suplencia en los últimos meses, Díaz aseveró que “hay que respetar las decisiones, yo como capitán del club represento a mis compañeros y a millones de hinchas, uno como capitán tiene que respetar esa decisión, pero hoy me tocó jugar y que mejor que ganando una copa”, sostuvo.

Cerró adelantando lo que será la llave ante Alianza Lima: “es muy importante, estamos defendiendo a la U, a millones de personas, representando al país y vamos a ir a Perú a jugar de la misma forma que lo hacemos en todas partes, con convicción y autoridad”, finalizó.

