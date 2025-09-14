“Eso sí es vergonzoso”: Daniela Aránguiz y Sergio Rojas protagonizan nueva pelea televisiva

El mundo de la farándula chilena volvió a encenderse con un áspero cruce entre Daniela Aránguiz y Sergio Rojas.

Ambos se lanzaron duros reproches en sus respectivos espacios, sacando a la luz viejos episodios y acusaciones de infidelidad, conducción en estado de ebriedad y otros hechos polémicos.

La confrontación se originó luego de que Aránguiz cuestionara las defensas públicas que Rojas ha hecho en favor de Danilo 21, figura que ha sido blanco de críticas en redes sociales.

La exMekano utilizó el espacio de Sígueme para poner en duda la postura del periodista, lo que provocó la inmediata respuesta del panelista de Qué te lo digo.

Desde ahí, los dardos no se detuvieron. Rojas recordó los conflictos que Daniela tuvo en el pasado con la familia de Jorge Valdivia, mientras que ella retrucó acusándolo de haber sido infiel y de tener antecedentes de conducción bajo los efectos del alcohol.

“Yo nunca he robado, nunca he manejado ebria ni he caído en esas cosas. A mí me pueden cuestionar, pero siempre doy la cara”, dijo Aránguiz, intentando marcar distancia de los episodios que le atribuyó a su colega.

El periodista, en tanto, no negó haber sido detenido por manejar bajo la influencia del alcohol, incluso admitió que estuvo dos años sin licencia.

Sin embargo, también devolvió los golpes: “La diferencia es que yo no voy a la casa de mi expareja a hacer desmanes. Eso sí es verdaderamente vergonzoso”, señaló en tono categórico.

El enfrentamiento concluyó con más recriminaciones cruzadas, dejando en evidencia que la rivalidad entre ambos está lejos de apagarse y que cada aparición pública puede transformarse en un nuevo capítulo de acusaciones.