Michelle Carvalho expone acoso de seguidores ligados a Danilo 21: “Necesité apoyo psiquiátrico”

Los últimos días no han sido fáciles para Danilo Peña, conocido como Danilo 21, quien se ha convertido en uno de los nombres más comentados de la farándula nacional.

Tras trasladarse desde Vilcún, en la Región de La Araucanía, a Santiago, el influencer asumió un rol como panelista y asesor de contenidos en Primer Plano.

Sin embargo, la exposición mediática también ha tenido un costo personal.

Entre críticas en redes, comentarios negativos en transmisiones en vivo y la distancia de sus padres adultos mayores, Danilo ha enfrentado momentos difíciles, según relató en Que Te Lo Digo.

Ahora, se suma la denuncia de Michelle Carvalho, quien relató lo vivido con el creador de contenido digital durante su participación en Gran Hermano.

“Fueron muchos episodios de acoso que se intensificaron con amenazas provenientes de seguidores que participaban en los lives de Danilo”, explicó la exchica reality al medio Prensa Chilena.

Carvalho aclaró que la denuncia busca dejar constancia de los hechos y que, actualmente, mantiene una relación cordial con Danilo.

Reconciliación y reflexión

“Lamento que nuestra amistad se haya visto afectada. Valoraba mucho lo que él hizo por mí en Gran Hermano”, dijo Michelle.

“Conocí a Danilo en su intimidad y vi una persona muy diferente a la que aparece en los medios, por eso fue más doloroso todo lo que sucedió, incluso me mantuvo con apoyo psiquiátrico”, agregó.

La exchica reality señaló que ambos se han pedido disculpas y que buscan llevar una relación en paz. “Es una persona talentosa y espero que los medios le den oportunidades siempre que no se haga daño”, concluyó.