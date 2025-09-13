Sergio Rojas arremete contra Daniela Aránguiz: “Has sido la única responsable de tus caídas”

El cruce entre Daniela Aránguiz y Sergio Rojas sigue escalando y ya suma un nuevo episodio marcado por fuertes acusaciones.

Todo comenzó cuando la exMekano arremetió contra el periodista, acusándolo de “revivir episodios del pasado” y cuestionando su vida privada. En pantalla, Daniela lanzó un listado de críticas:

“Yo jamás he robado, jamás he sido drogadicta ni prostituta. Soy gorreada, pero eso no es un delito. Manejar ebrio, sí lo es”, dijo, apuntando directamente a una antigua sanción que enfrentó Rojas.

Además, Aránguiz recordó un supuesto vínculo sentimental del comunicador con un carabinero casado, emplazándolo públicamente a “contar la verdad” sobre su historial amoroso.

La réplica de Sergio Rojas

Lejos de quedarse en silencio, Sergio utilizó su espacio en Qué te lo digo para responder sin filtros a las acusaciones.

“Lo que dijiste sobre mi detención lo he contado mil veces. Estuve dos años sin licencia, pagué lo que tenía que pagar y la justicia ya me sancionó”, señaló.

Luego, con tono desafiante, el periodista cerró su mensaje asegurando que no se siente intimidado:

“Si quiere seguir con esto, que lo haga. Yo tengo las espaldas de Sansón y no me va a botar ni ella ni nadie. Daniela ha sido la única responsable de sus propios tropiezos”, sentenció.