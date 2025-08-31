Pedro Pascal continúa su demanda contra Pedro Piscal: ¿Cuándo habrá una resolución?

El actor chileno Pedro Pascal continúa adelante con la acción legal contra la empresa que comercializa el licor “Pedro Piscal”, una marca que, según la defensa del intérprete, hace un uso indebido de su nombre y prestigio.

La demanda fue presentada en tribunales bajo el argumento de que el producto genera confusión en el público, asociando directamente la figura del protagonista de The Last of Us con un pisco que nunca ha autorizado.

El caso, que se arrastra hace meses, ha puesto sobre la mesa el debate sobre los derechos de imagen y la explotación comercial de figuras públicas en Chile.

“Se ha hecho un análisis riguroso de las circunstancias del caso, y lo que está en discusión es el uso del nombre de un personaje público sin autorización”, señalaron fuentes ligadas al proceso.

Hasta ahora, los informes complementarios de los equipos jurídicos refuerzan la idea de que existe un riesgo de vulneración de derechos de propiedad intelectual y de imagen.

Para algunos analistas, el caso refleja cómo la industria creativa y las marcas se cruzan con la discusión pública sobre regulaciones y propiedad intelectual.

De momento, no hay una fecha clara para la resolución, pero se espera que en los próximos meses el tribunal entregue un pronunciamiento que podría sentar un precedente para futuros conflictos de este tipo.