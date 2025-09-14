Cambio en la programación: exitoso estelar de Canal 13 se despide temporalmente de la pantalla

Canal 13 prepara ajustes en su programación. Según revelaron, uno de sus programas más comentados de la temporada entrará en receso, lo que obligará a liberar su horario nocturno.

Se trata de “Hay Que Decirlo Prime”, conducido por Ignacio Gutiérrez y Pamela Díaz, el cual fue notificado a su equipo de que quedará “en pausa” durante las próximas semanas.

La noticia comenzó a circular tras una publicación en redes sociales del propio animador, quien compartió un mensaje de un miembro del equipo mencionando la “última jornada de grabaciones”, lo que encendió las sospechas.

“Seis meses, 22 capítulos. Última noche junto a un tremendo equipo”, decía la publicación replicada por Gutiérrez.

Confirmación y reemplazo en pantalla

Aunque el programa se despide por ahora, fuentes cercanas señalaron que no se trata de una cancelación definitiva, sino de un cierre de temporada con altas probabilidades de regreso.

En su lugar, Canal 13 apostará por el regreso de “Socios por el Mundo”, el espacio de viajes liderado por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, que volverá con nuevos destinos.

El propio Nacho Gutiérrez confirmó en cámara que el ciclo llegaba a su fin, adelantando que tras las Fiestas Patrias se emitirá el último capítulo de la temporada:

“A la vuelta del 18, vamos a tener nuestro capítulo final”.

Con este movimiento, la señal busca refrescar su prime y mantener el interés de la audiencia con una de sus apuestas más fuertes.