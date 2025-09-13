El pasado viernes, se registró un accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte, a la altura de la Cuesta de la Cultura Chinchorro, en el límite de Arica y Tarapacá, en donde un bus con 34 pasajeros colisionó con una máquina que realizaba trabajos en la vía. Producto del accidente, el conductor resultó fallecido.

Sin embargo, tras el trágico accidente, los pasajeros afectados reclamaron que la empresa “Horizonte” no les facilitó ninguna ayuda para salir del lugar del suceso y que, incluso, pasaron la noche en la localidad de Cuya sin poder llegar a sus destinos.

Diana Valderrama, pasajera del bus accidentado, contó que junto a su familia tuvo que esperar toda la noche la apertura de la Cuesta Chinchorro, la cual estuvo disponible a eso de las 06:00 horas de la mañana para seguir rumbo a Iquique.

No obstante, al llegar al terminal para pedir ayuda, se encontró con la sucursal cerrada. “Una niña se regresó a Arica para que haga la respectiva denuncia y resulta que la agencia está cerrada y acá nadie nos quiere prestar ayuda“, contó la afectada.

“Más encima un trabajador de ellos me cortó ayer diciendo que agradezca que estoy viva y me cortó. Nadie dio la cara de la empresa Horizonte”, agregó Valderrama.

De momento no ha habido una respuesta oficial de las autoridades. En tanto, la encargada de comunicaciones de la Seremi de Transporte señaló que los afectados deben acercarse al Sernac y que no tienen pertinencia del caso.

La respuesta de la empresa

Por otro lado, desde el Senapred detallaron que se tomó contacto con la empresa de buses “Horizonte”, quienes les informaron que los pasajeros, una vez en Arica, fueron auxiliados con hotel y que se les prestó ayuda.

En tanto, los que se trasladaron a Iquique, podían embarcar a Santiago o pedir devolución de pasajes.