Bus colisiona en Arica y deja un fallecido y varios heridos

Santiago

Un accidente de tránsito ocurrió la tarde del viernes en la Ruta 5 Norte, a la altura de la Cuesta de la Cultura Chinchorro, en el límite regional entre Arica y Tarapacá. Un bus con cerca de 45 pasajeros colisionó con una máquina que realizaba trabajos en la vía.

Tras el primer impacto, un operario resultó lesionado, pero el bus continuó su trayecto hasta estrellarse contra la ladera de un cerro. El conductor, de aproximadamente 60 años, quedó atrapado entre los fierros y falleció pese a los intentos de reanimación del personal de emergencia.

Según el reporte preliminar, alrededor de 40 pasajeros sufrieron heridas de diversa consideración, seis de ellas de mayor gravedad. Todos los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional de Arica, aunque el operativo se vio retrasado por la tardía llegada de ambulancias al lugar.

Bomberos y Carabineros acudieron al sitio, mientras las autoridades recomendaron a la comunidad acudir a los SAPU y SAR locales en caso de emergencias, debido a que la red hospitalaria prioriza la atención de los afectados por este accidente.