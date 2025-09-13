;

VIDEOS. “Que se vayan todos...”: Hinchas de Independiente se lanzaron con todo contra Conmebol en su regreso al estadio

Los fanáticos del ‘Rojo’ siguen molesto por la sanción en su contra tras la barbarie ante la U.

Gonzalo Miranda

Hinchas de Independiente volvieron al Libertadores de América

Este sábado por la tarde, Independiente de Avellaneda regresó al Estadio Libertadores de América tras la barbarie protagonizada por sus hinchas en el duelo ante la Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

El problema fue que lo hace en el contexto de la sanción que le aplicó Conmebol por los hechos de violencia ante los azules: eliminados del torneo y millonarias sanciones económicas.

Por lo mismo es que, en su regreso al estadio, los fanáticos del ‘Rojo’ se fueron con todo en contra de la dirigencia que encabeza Néstor Grindetti, así como también contra las autoridades argentinas y además contra la Conmebol.

Los cánticos de los hinchas de Independiente

