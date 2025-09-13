Este sábado por la tarde, Independiente de Avellaneda regresó al Estadio Libertadores de América tras la barbarie protagonizada por sus hinchas en el duelo ante la Universidad de Chile por Copa Sudamericana.

El problema fue que lo hace en el contexto de la sanción que le aplicó Conmebol por los hechos de violencia ante los azules: eliminados del torneo y millonarias sanciones económicas.

Por lo mismo es que, en su regreso al estadio, los fanáticos del ‘Rojo’ se fueron con todo en contra de la dirigencia que encabeza Néstor Grindetti, así como también contra las autoridades argentinas y además contra la Conmebol.

Los cánticos de los hinchas de Independiente

🚨#AHORA | El enojo de los hinchas de #Independiente en su vuelta al Libertadores de América





"El Rojo va a salir campeón..."



