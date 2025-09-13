Costó, pero lo sacó adelante. Este sábado por la tarde, Cristian Garin le dio el primer triunfo a Chile en su llave ante Luxemburgo por el Grupo Mundial I de la Copa Davis.

Aarón Gil García fue el rival de turno para la raqueta número uno del país, a quien venció por parciales de 6/2, 6/7 y 6/2 para adelantar al equipo que dirige Nicolás Massú.

“Primero agradecerle a todos ustedes, de verdad gané gracias a ustedes, se me hizo difícil la última semana, me ayudaron muchísimo, lo agradezco. Jugar con el estadio lleno es muy especial, intenté ganar en todo minuto”, partió indicando.

Agregó que “han sido meses muy difíciles, me ha costado competir, intenté dejarlo todo en estas semanas para llegar en la mejor condición”, dijo Garin.

Cerró asegurando que “el nivel hoy estuvo duro, los puntos fueron largos, pero son las condiciones que hay que adaptarse. Tuvimos 10 días de preparación, llegué al límite, pero aquí estoy, ahora a sacar la serie adelante”, finalizó.