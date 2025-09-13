;

Su jefe estuvo involucrado: trabajador TEA del Hospital San Borja fue víctima de agresiones

Los hechos habrían estado ocurriendo desde el periodo de la pandemia.

Sebastián Escares

Hospital San Borja

Hospital San Borja

Durante las últimas horas, se dio a conocer de un nuevo caso de un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que fue agredido en su espacio de laboral.

Esta vez ocurrió en el Hospital San Borja Arrarián, en Santiago, donde un funcionario con TEA denunció una serie de agresiones por parte de sus jefes.

En conversación con el matinal de Mega, la madre de la víctima expuso que el funcionario recibió agresiones desde la pandemia. No obstante, ella hace poco tiempo atrás se enteró de la situación.

Revisa también

ADN

Lo que se sabe del caso

La mujer, comentó que "un día X a mí me comentaron en el hospital que un compañero que le hacen bullying, que le insulta, que lo golpea, que le pega en la parte de atrás de la cabeza, en un momento le dice que no es bueno para nada (…) le comenzó a gritonear y le pegó“.

Lo antes expuesto, fue visualizado por un funcionario del recinto hospitalario, quien se lo comentó a la madre de la víctima. Ante ello, la misma mujer realizó la denuncia.

En dicho proceso, la mujer ingresó al celular de su hijo en donde se encontró con una serie de videos de las agresiones. Dentro de los registros, se observa a una persona que le mide la cabeza al funcionario. Dicha persona era su propio jefe.

De acuerdo con el relato de la madre de la víctima, el agresor de su hijo trabaja en otro sector, pero iba exclusivamente a su espacio para molestarlo. “Lo humillaban, lo insultaba, desde que lo conoció que lo molestaba”, detalló.

Según BioBioChile, la madre de la víctima comentó que en una ocasión su hijo le comentó a la persona que lo agredía se quería comprar una casa. Ante ello, el sujeto le respondió: “a ti no te van a dar nada, porque eres enfermo, eres tonto”.

Otro registro, dejó en evidencia que en una ocasión envolvieron a la víctima de pies a cabeza con vendas y le tiraron pintura roja.

Adicionalmente, la mujer contó que le habrían ofrecido pelear, que eran agresivos con él y que no lo tomaban en serio en su trabajo. No obstante, dichas agresiones habrían comenzado con la llegada de su agresor.

La denuncia

Producto de lo anterior, la madre de la víctima presentó el caso al área de Calidad de Vida del hospital en donde la orientaron para presentar una denuncia por Ley Karin.

Según expone T13, la subdirectora de Gestión de personas del hospital, Leyla Merino, confirmó que la denuncia fue presentada a mediados de este 2025. Además, se instruyó un sumario administrativo.

El fiscal a cargo suspendió a los denunciados en protección de la víctima. En tanto, desde la dirección del hospital también se interpuso una denuncia al Ministerio Público.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad