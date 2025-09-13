Su jefe estuvo involucrado: trabajador TEA del Hospital San Borja fue víctima de agresiones

Durante las últimas horas, se dio a conocer de un nuevo caso de un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que fue agredido en su espacio de laboral.

Esta vez ocurrió en el Hospital San Borja Arrarián, en Santiago, donde un funcionario con TEA denunció una serie de agresiones por parte de sus jefes.

En conversación con el matinal de Mega, la madre de la víctima expuso que el funcionario recibió agresiones desde la pandemia. No obstante, ella hace poco tiempo atrás se enteró de la situación.

Lo que se sabe del caso

La mujer, comentó que "un día X a mí me comentaron en el hospital que un compañero que le hacen bullying, que le insulta, que lo golpea, que le pega en la parte de atrás de la cabeza, en un momento le dice que no es bueno para nada (…) le comenzó a gritonear y le pegó“.

Lo antes expuesto, fue visualizado por un funcionario del recinto hospitalario, quien se lo comentó a la madre de la víctima. Ante ello, la misma mujer realizó la denuncia.

En dicho proceso, la mujer ingresó al celular de su hijo en donde se encontró con una serie de videos de las agresiones. Dentro de los registros, se observa a una persona que le mide la cabeza al funcionario. Dicha persona era su propio jefe.

De acuerdo con el relato de la madre de la víctima, el agresor de su hijo trabaja en otro sector, pero iba exclusivamente a su espacio para molestarlo. “Lo humillaban, lo insultaba, desde que lo conoció que lo molestaba”, detalló.

Según BioBioChile, la madre de la víctima comentó que en una ocasión su hijo le comentó a la persona que lo agredía se quería comprar una casa. Ante ello, el sujeto le respondió: “a ti no te van a dar nada, porque eres enfermo, eres tonto”.

Otro registro, dejó en evidencia que en una ocasión envolvieron a la víctima de pies a cabeza con vendas y le tiraron pintura roja.

Adicionalmente, la mujer contó que le habrían ofrecido pelear, que eran agresivos con él y que no lo tomaban en serio en su trabajo. No obstante, dichas agresiones habrían comenzado con la llegada de su agresor.

La denuncia

Producto de lo anterior, la madre de la víctima presentó el caso al área de Calidad de Vida del hospital en donde la orientaron para presentar una denuncia por Ley Karin.

Según expone T13, la subdirectora de Gestión de personas del hospital, Leyla Merino, confirmó que la denuncia fue presentada a mediados de este 2025. Además, se instruyó un sumario administrativo.

El fiscal a cargo suspendió a los denunciados en protección de la víctima. En tanto, desde la dirección del hospital también se interpuso una denuncia al Ministerio Público.