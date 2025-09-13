;

Chile recibe a un grupo de ciudadanas y ciudadanos palestinos evacuados de la Franja de Gaza

Entre los arribados hay 36 niños, niñas y adolescentes; el traslado se realizó bajo protocolos de protección y asistencia.

Verónica Villalobos

Santiago

Un grupo de 68 ciudadanos palestinos, incluidos 36 menores, llegó a Chile tras ser evacuados de la Franja de Gaza, en medio de la grave crisis humanitaria y de seguridad que afecta a la zona.

La acción responde al compromiso del país con el derecho internacional humanitario y se centró en personas con vínculos estrechos en Chile.

La evacuación comenzó el 10 de septiembre, combinando traslados terrestres y aéreos, con acompañamiento del personal consular y diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores. A su arribo, se realizaron los controles de ingreso correspondientes y se activó la red de protección del Estado.

El gobierno destacó que la estadía de las familias en Chile se mantendrá bajo resguardo de su privacidad, respetando sus derechos y el marco legal internacional vigente.

