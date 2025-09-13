Presidente Boric y el arribo al país de ciudadanos palestinos evacuados de Gaza: “Chile hace honor de su himno patrio”

Durante la jornada de este sábado, se dio a conocer que un grupos de 68 ciudadanos palestinos, incluidos 36 menores, arribaron a Chile tras ser evacuados de la Franja de Gaza.

Lo anterior, en el contexto de la crisis humanitaria y de seguridad que afecta al Medio Oriente.

Desde el Gobierno, comunicaron que el proceso de evacuación comenzó a llevarse a cabo desde el pasado 10 de septiembre, con acompañamiento del personal consular y diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una vez que los ciudadanos extranjeros concretaron su arribo a nuestro país, se realizaron sis respectivos controles de ingreso y se activó la red de protección del Estado.

“Chile hace honor a su himno patrio”

Mediante sus redes sociales, el Presidente de la República, Gabriel Boric, tuvo unas palabras para referirse al operativo.

“En un complejo operativo que tomó meses, hemos hoy recibido exitosamente a 68 ciudadanas y ciudadanos palestinos provenientes de Gaza, 36 de ellos niños, niñas y adolescentes, cuya vida corría peligro ante el genocidio en curso”, sostuvo el mandatario.

Por último, el presidente expresó “Chile hace honor a su himno patrio”.