;

Presidente Boric y el arribo al país de ciudadanos palestinos evacuados de Gaza: “Chile hace honor de su himno patrio”

68 personas fueron evacuadas de la Franja de Gaza.

Sebastián Escares

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante la jornada de este sábado, se dio a conocer que un grupos de 68 ciudadanos palestinos, incluidos 36 menores, arribaron a Chile tras ser evacuados de la Franja de Gaza.

Lo anterior, en el contexto de la crisis humanitaria y de seguridad que afecta al Medio Oriente.

Revisa también

ADN

Desde el Gobierno, comunicaron que el proceso de evacuación comenzó a llevarse a cabo desde el pasado 10 de septiembre, con acompañamiento del personal consular y diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Una vez que los ciudadanos extranjeros concretaron su arribo a nuestro país, se realizaron sis respectivos controles de ingreso y se activó la red de protección del Estado.

“Chile hace honor a su himno patrio”

Mediante sus redes sociales, el Presidente de la República, Gabriel Boric, tuvo unas palabras para referirse al operativo.

En un complejo operativo que tomó meses, hemos hoy recibido exitosamente a 68 ciudadanas y ciudadanos palestinos provenientes de Gaza, 36 de ellos niños, niñas y adolescentes, cuya vida corría peligro ante el genocidio en curso”, sostuvo el mandatario.

Por último, el presidente expresó “Chile hace honor a su himno patrio”.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad