Estas son todas las regiones con lluvia en la semana de Fiestas Patrias en Chile, según el pronóstico del tiempo / Diego Martin

Una de las principales características de las Fiestas Patrias 2025 en Chile serán las reuniones al aire libre. Es por eso que conocer el pronóstico del tiempo para cada región puede ser fundamental a la hora de organizarse.

Desde ya, algunos expertos en meteorología han postulado que las precipitaciones volverán a distintos puntos del país.

“En algunas regiones de Chile, el asado dieciochero en el patio habrá que cambiarlo por carne al horno”, adelantaron desde Meteored.

Pero ojo, no se trataría de un evento uniforme, ya que los lugares que podrían recibir más agua se limitaría a Los Ríos, Los Lagos, el Maule, Ñuble y Biobío.

Precisamente este domingo 14 de septiembre arribará un nuevo sistema frontal de baja presión en el sur, el cual podría avanzar un poco más al norte.

Luego, un segundo evento pronosticado para el martes 16 cubrirá con lluvia al Biobío y Los Lagos el miércoles. De ahí, continuará su recorrido a la zona centro.

El desglose, región por región, es el siguiente:

Lunes 15 de septiembre

Patagonia (Magallanes y Aysén)

Avanza hacia Los Lagos y Los Ríos

Martes 16 de septiembre (noche) – Miércoles 17 de septiembre

Biobío (sur)

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Jueves 18 de septiembre

Maule

Ñuble

Biobío

Viernes 19 de septiembre

O’Higgins

Región Metropolitana

Valparaíso

**en estas regiones principalmente nubosidad, con baja probabilidad de lluvia.

Domingo 21 de septiembre

Posible baja segregada:

Coquimbo

Valparaíso

Región Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

**con probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas en cordillera, incluso nieve en pasos fronterizos.