Estas son todas las regiones con lluvia en la semana de Fiestas Patrias en Chile, según el pronóstico del tiempo
“El asado dieciochero en el patio habrá que cambiarlo por carne al horno”, advirtió una meteoróloga.
Una de las principales características de las Fiestas Patrias 2025 en Chile serán las reuniones al aire libre. Es por eso que conocer el pronóstico del tiempo para cada región puede ser fundamental a la hora de organizarse.
Desde ya, algunos expertos en meteorología han postulado que las precipitaciones volverán a distintos puntos del país.
“En algunas regiones de Chile, el asado dieciochero en el patio habrá que cambiarlo por carne al horno”, adelantaron desde Meteored.
Pero ojo, no se trataría de un evento uniforme, ya que los lugares que podrían recibir más agua se limitaría a Los Ríos, Los Lagos, el Maule, Ñuble y Biobío.
Precisamente este domingo 14 de septiembre arribará un nuevo sistema frontal de baja presión en el sur, el cual podría avanzar un poco más al norte.
Luego, un segundo evento pronosticado para el martes 16 cubrirá con lluvia al Biobío y Los Lagos el miércoles. De ahí, continuará su recorrido a la zona centro.
El desglose, región por región, es el siguiente:
Lunes 15 de septiembre
- Patagonia (Magallanes y Aysén)
- Avanza hacia Los Lagos y Los Ríos
Martes 16 de septiembre (noche) – Miércoles 17 de septiembre
- Biobío (sur)
- La Araucanía
- Los Ríos
- Los Lagos
Jueves 18 de septiembre
- Maule
- Ñuble
- Biobío
Viernes 19 de septiembre
- O’Higgins
- Región Metropolitana
- Valparaíso
**en estas regiones principalmente nubosidad, con baja probabilidad de lluvia.
Domingo 21 de septiembre
Posible baja segregada:
- Coquimbo
- Valparaíso
- Región Metropolitana
- O’Higgins
- Maule
- Ñuble
- Biobío
**con probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas en cordillera, incluso nieve en pasos fronterizos.