El desconsolado llanto de Danilo 21 tras humillación de Vasco Moulian: “Tengo que seguir adelante y ser más fuerte”

El nombre de Danilo 21 ha estado en la palestra durante las últimas jornadas debido a un incómodo momento que vivió con Vasco Moulian.

Hay que recordar que el actor se refirió con comentarios hostiles y ofensivos a su compañero en plena transmisión. “No has hecho un abdominal en tu vida”, fueron las palabras que incomodaron al tiktoker.

Con el pasar de las horas, a medida que el tema se fue viralizando, fue alcanzado mayor relevancia en redes sociales, aunque con opiniones y reacciones divididas.

Posterior al inédito momento, el panelista de Que te digo rompió en llanto al hablar sobre lo que esto había generado en él. Además, todo se vio aún más complejo con los comentario hate que se despren del caso.

“Normalmente, no me suele afectar, pero tengo que seguir adelante y ser más fuerte”, comenzó diciendo, mostrándose decidido a seguir trabajando en su carrera en televisión.

En la misma línea, apeló a sus necesidades personales y el sustento que significa para sus padres, a quién tuvo que dejar al partir de Temuco y establecerse en Santiago en búsqueda de oportunidades.

“Es la oportunidad que tengo para ayudar a mis padres y cumplir mi sueño“, comentó, asegurando que ”ha sido muy difícil para mí, no tener el control de mis padres, que me necesiten en Temuco y no estar para ellos".

Así, a medida que narraba su sentir y exponía su realidad, se emocionó hasta las lágrimas, pero evidenciando su convicción de seguir este camino.

“Hay necesidades que uno tiene que cumplir, pero esta era mi oportunidad. Es el síndrome del cuidador, siento que les estoy faltando solamente”, añadió.