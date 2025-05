Monsalve reconoce que se reunió tres veces con su denunciante en 2017 en Valparaíso: ella era estudiante universitaria

Durante la segunda semana de enero, el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, declaró como imputado ante la Fiscalía Centro Norte por los delitos de violación y abuso sexual.

En su testimonio, prestado entre el 7 y 13 de enero ante los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, respondió 307 preguntas y abordó los antecedentes que lo mantuvieron seis meses en prisión preventiva.

Según consigna La Tercera, Monsalve contó que conoció a la joven en 2017 , cuando ella intentaba encontrar donde desarrollar su práctica universitaria en Valparaíso. En su testimonio, indicó que fue contactado por el padre de la denunciante, a quien conocía desde su labor parlamentaria en la provincia de Arauco.

“Quiero enmarcar esta respuesta de cómo conocí a (denunciante). Como dije, me desempeñé mucho tiempo en la provincia de Arauco, conocí ahí a su padre, que era dirigente comunal (…) Por el año 2017 o 2018, puede que no sea exacto en la fecha, él tomó contacto conmigo para que pudiera colaborar en conseguirle una práctica o trabajo a su hija; este tipo de consultas era habitual para mí como parlamentario”, declaró ante los fiscales.

Tres encuentros en 2017

Monsalve aseguró que se reunió con ella en tres ocasiones ese año: “ Nos juntamos a comer en Valparaíso , la pasé a buscar a una casa de un familiar, creo que era una tía, esta casa estaba muy cercana al Congreso, comimos, conversamos y nos agradamos, no establecimos ninguna relación personal aparte de esos tres encuentros”.

Consultado sobre si alguna de esas salidas fue a solas, respondió: “Sí, solos”.

Posteriormente, afirmó que no volvió a tener contacto con la joven hasta que fue contratada en la Subsecretaría del Interior en junio de 2023: “Ella ingresó a trabajar en junio de 2023. Su padre había tenido un llamado por teléfono, un acercamiento con una persona de mi equipo”.

“Ella fue incorporada en un proceso de la división de modernización de las policías. No hablé con ella, no la entrevisté, no participé en el proceso de selección, me enteré cuando ella ya estaba desempeñando sus funciones”, agregó.