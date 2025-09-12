;

Para tener en cuenta: estas son las 4 urgencias de salud más comunes en Fiestas Patrias y así puedes prevenirlas

Durante la festividad suele aumentar el número de consultas por ciertos tipos de consultas médicas.

Sebastián Escares

Para tener en cuenta: estas son las 4 urgencias de salud más comunes en Fiestas Patrias y así puedes prevenirlas

Para tener en cuenta: estas son las 4 urgencias de salud más comunes en Fiestas Patrias y así puedes prevenirlas / BASTIN CIFUENTES

Cada vez falta menos para que se produzcan una de las celebraciones preferidas por chilenos y chilenas: las Fiestas Patrias.

Y es que durante la próxima semana muchos ya tienen planificado realizar una serie de actividades para festejar.

Revisa también

ADN

Asistir a las clásicas fondas, comer preparaciones típicas o beber diversos brebajes, son solo algunas de las cosas que muchos harán.

Sin embargo, durante las Fiestas Patrias es común que ocurran una serie de urgencias médicas que pueden complicar el bienestar y la salud de las personas.

Estas son las 4 urgencias médicas más comunes durante el 18 de septiembre

La Dra. Vanessa Aguilera, jefa de Urgencias de Clínica Indisa, señaló que “durante las festividades y celebraciones, solemos ver un aumento significativo de consultas por cuatro tipos principales de urgencias: intoxicaciones alimentarias, accidentes vehiculares, traumatismos por actividades deportivas y complicaciones por consumo excesivo de alcohol”.

Respecto a las intoxicaciones alimentarias, ocurren porque “se preparan alimentos en grandes cantidades, lo que puede provocar un almacenamiento inadecuado de comidas. Además, la manipulación de alimentos sin las medidas de higiene adecuadas”, detalló la especialista.

Para prevenirlo, se recomienda “mantener una correcta cadena de frío en alimentos perecederos, especialmente mayonesas y carnes. La mayoría de los casos que atendemos por esta causa podrían evitarse con medidas básicas de higiene en la manipulación de alimentos”, explicó Aguilera.

Por otro lado, para evitar los accidentes traumatológicos, lo recomendable es “realizar un calentamiento previo, usar calzado adecuado y conocer los límites del propio cuerpo. También es crucial que personas con condiciones médicas preexistentes consulten con su médico antes de efectuar actividades físicas intensas”.

“Las celebraciones deben ser momentos de alegría compartida, no de tragedia. Con prevención y responsabilidad podemos reducir significativamente los casos que llegan a urgencias durante festividades. La educación en estos temas es fundamental para crear conciencia en la población”, cerró Aguilera.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad